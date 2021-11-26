Japonya'dan flaş karar: Güney Afrika dahil 6 ülkeden gelenlere karantina uygulayacak

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Japonya'da hükümet, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni Covid-19 mutasyonu nedeniyle Güney Afrika dahil 6 ülkeden gelen yolculara 10 günlük zorunlu karantina uygulama kararı aldı.

Güney Afrika'da dün tespit edilen ve "B.1.1.529" olarak adlandırılan yeni Covid-19 mutasyonu, Japonya hükümetini harekete geçirdi.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno gerçekleştirdiği basın toplantısında, Güney Afrika dahil 6 ülkeden gelen yolculara yönelik sınır tedbirlerinin sıkılaştırılacağını açıkladı.

Söz konusu ülkelerin Botsvana, Eswatini, Lesotho, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve olduğunu belirten Matsuno, yeni önlemlere tabi ülkelerden Japonya’ya gelen yolcuların hükümet tarafından belirlenen tesislerde 10 gün süreyle zorunlu karantinaya alınacağını ifade etti.

Yeni sınır tedbirlerinin yarın itibariyle yürürlüğe gireceği öğrenildi.

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Dün Güney Afrika ve Botsvana'da yeni bir mutasyonun tespit edildiği açıklanmış, B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni mutasyona Güney Afrika'dan Hong Kong'a seyahat eden bazı yolcularda da rastlanması endişeye neden oldu. Yeni mutasyon dünyayı alarma geçirirken, birçok ülke Güney Afrika'ya yönelik seyahat kısıtlamalarını tedbir olarak yeniden gözden geçirme kararı almıştı.