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Japonya'dan dikkat çeken 3. doz açıklaması

#Koronavirüs#Kovid 19#3.Doz
Japonyadan dikkat çeken 3. doz açıklaması

Japon uzmanların yaptığı araştırma, 3. doz Covid-19 aşısının hastalığın semptomlarını önlemede yüzde 68.7 etkili olduğunu ortaya koydu.

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Covid-19 salgınında aşı uygulamaları dünyanın birçok ülkesinde devam ederken, Japon uzmanlar tarafından Covid-19 salgınına karşı 3. doz Covid-19 aşısı hakkında bir çalışma gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz ocak ve şubat aylarında ülkenin 10 eyaletinde ateş ve diğer semptomlar nedeniyle sağlık kurumlarını ziyaret eden 16-64 yaş arası 2 bin hastanın aşılama geçmişini ve test sonuçlarını değerlendiren uzmanlar, Pfizer ya da Moderna aşısının 3. dozu uygulanmış kişilerde hastalık semptomlarının yüzde 68.7 oranında önlendiği sonucuna vardı.

Covid-19 aşısının 2. dozunu yaptıran kişilerde aşının koruma oranı yüzde 42.8 olarak belirlenirken, aynı oranın geçtiğimiz yıl temmuz-eylül ayları arasında yapılan analizde belirlenen yüzde 88.7'nin altında kalması dikkat çekti. Araştırmacılar, söz konusu tabloda son olarak analiz edilen ocak-şubat döneminin Covid-19 Omicron mutasyonunun yaygın olduğu bir döneme denk gelmesinin etkili olduğunun değerlendirildiğini açıkladı

Japonya'da dün doğrulanan 53 bin 753 Covid-19 vakası ile ülke genelinde toplam vaka sayısı 6 milyon 514 bin 343'e ulaşmış, 96 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı ise 28 bin 35'e yükselmişti. Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 80'i 2 doz Covid-19 aşısı olurken, ülkede 3. doz Covid-19 aşısı yaptıranların oranı yüzde 40.7 olarak açıklanmıştı.

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#Koronavirüs#Kovid 19#3.Doz

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