Japonya’dan çevre dostu uzay atağı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ege için yeni uyarı sistemi Bakan Akardan Atinaya dikkat çeken mesajEge için yeni uyarı sistemi! Bakan Akar'dan Atina'ya dikkat çeken mesaj#Hulusi Akar
Bankacı Funda hesapları boşalttıBankacı Funda hesapları boşalttı#BANKA
Onlarcası görüntülendi... Yine stokçulukOnlarcası görüntülendi... Yine stokçuluk!#Stokçuluk
Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi İşte Talih Kuşunun konduğu şehir...Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi! İşte 'Talih Kuşu'nun konduğu şehir...#Milli Piyango
Milyonların gözü açıklanacak rakamlarda Ek zam gelecek mi İşte son durum...Milyonların gözü açıklanacak rakamlarda! Ek zam gelecek mi? İşte son durum...#Memur
Doktorlar da şaşkın Pandemide yeni dönem: Tesadüfi KovidDoktorlar da şaşkın! Pandemide yeni dönem: 'Tesadüfi Kovid'#Koronavirüs
Kahreden kaza Aileden geriye bir arada çekilen fotoğraflar kaldıKahreden kaza! Aileden geriye bir arada çekilen fotoğraflar kaldı#Aksaray
Uygulama bugün başladı Ödenecek rakamlar belli olduUygulama bugün başladı! Ödenecek rakamlar belli oldu#Depozito
Kaşar peynirinde akılalmaz hile Bunu mutlaka kontrol edinKaşar peynirinde akılalmaz hile! Bunu mutlaka kontrol edin #Kaşar Peyniri
Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz! Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…#Ediz Hun
Bakan Kocadan yılbaşı gecesi hastanelere ziyaretBakan Koca'dan yılbaşı gecesi hastanelere ziyaret#Sağlık Bakanı
Kylie Jennerdan karnı burnunda paylaşım: Her an doğurabilirKylie Jenner'dan karnı burnunda paylaşım: Her an doğurabilir#Kylie Jenner
Fırıncının, okulu sevmeyen oğluydu, dünya onun yeteneğine şapka çıkardıFırıncının, okulu sevmeyen oğluydu, dünya onun yeteneğine şapka çıkardı #Anthony Hopkins
Oğuzhan-Demet... İbrahim-Mihre Çelikkol... Neden ayrıldılarOğuzhan-Demet... İbrahim-Mihre Çelikkol... Neden ayrıldılar?#YOUTUBE
Geceye damga vurdular Sabri Sarıoğlu: Ölüm grubuna düştümGeceye damga vurdular! Sabri Sarıoğlu: Ölüm grubuna düştüm#O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
HABERLERDünya Haberleri

Japonya’dan çevre dostu uzay atağı

#Japonya#Uzay#Uydu
Japonya’dan çevre dostu uzay atağı

Japon bilim adamları, dünyanın ilk ahşap uydusunun 2023'te uzaya fırlatılmasının hedeflendiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Sivil havacılık ve uzay alanındaki yeniliklere her gün bir yenisi eklenirken, Japonya merkezli Kyoto Üniversitesi ve Sumitomo ormancılık şirketinden ahşap uydu atağı geldi. Proje geliştirme ekibinden yapılan açıklamada, dünyanın ilk ahşap uydusunun 2023'te uzaya fırlatılmasının hedeflendiği duyuruldu. Ahşabın çevre dostu yapısı ve düşük maliyetinden yararlanmayı hedefleyen bilim adamları, uydunun kullanım süresini tamamlamasının ardından atmosferde yanacağına dikkat çekerek, böylelikle uydunun çevreye daha az zarar vereceğinin altını çizdi. Normal uydularda temel malzeme olarak kullanılan alüminyuma göre oldukça ucuz olan ahşabın elektromanyetik dalgaları geçirmesi nedeniyle de avantajlı olduğu belirtilirken, tasarlanacak uydunun dışının ise güneş pilleri ile kaplanacağı öğrenildi.

AHŞAP ÖRNEKLERİ TEST EDİLECEK

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın da (JAXA) destek verdiği proje kapsamında Kyoto Üniversitesi'nde program yürütücüsü olan Astronot Takao Doi liderliğindeki ekibin, çeşitli ağaç türlerinden elde edilen ahşap levha örneklerini yaklaşık 9 ay ay sürecek bir uzay dayanıklılık testine tabi tutacağı belirtildi. Çalışmanın uzay ve havacılık faaliyetlerinde yeni bir dönemin kapılarını aralayabileceğine de dikkat çeken Doi, "Projenin başarıya ulaşması halinde, uzayla ilgilenen çocukların dahi uydu tasarlayabilmesinin önü açılabilir" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Japonya#Uzay#Uydu

BAKMADAN GEÇME!

Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…

Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz! Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…

#Ediz Hun
‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

#Burak Bulut
İstanbulun vefası İşgalde bile unutmamışlar

İstanbul'un vefası! İşgalde bile unutmamışlar

#Sokak Köpekleri

BAKMADAN GEÇME!

Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…

Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz! Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…

#Ediz Hun
‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

#Burak Bulut
İstanbulun vefası İşgalde bile unutmamışlar

İstanbul'un vefası! İşgalde bile unutmamışlar

#Sokak Köpekleri