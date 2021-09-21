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Japonya'dan 'aşıya adil erişim' vurgusu

#Japonya#Suga Yoşihide#Kovid-19
Japonyadan aşıya adil erişim vurgusu

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı "aşıya adil erişimin vazgeçilmez" olduğunu belirtti.

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Başbakan Suga, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) "Moment 2021" kapsamındaki toplantıya video mesaj gönderdi.

Kovid-19 salgınının BM'nin kalkınma hedeflerini etkilediğini kaydeden Suga, "SDG'leri 2030'a dek başarabilmek için her ülke yapıcı stratejiler geliştirmeli" dedi.

Buna yönelik çabaları hızlandırmak için "beraber hareket edilmesi" gerekliliğine vurgu yapan Suga, "Çok taraflılığa büyük önem veren bir ülke olarak Japonya SDG'lerin gerçekleştirilmesinde uluslararası topluma liderlik etmeye kararlı" diye konuştu.

Salgın hastalıklara karşı mücadelede "aşıya adil erişimin vazgeçilmez" olduğuna dikkati çeken Suga, "Gelecek krizlere karşı hazırlanmak için daha dirençli bir küresel sağlık sistemi kurmanın kritik önemi var. Hiç kimsenin sağlığı geride kalmasın inancıyla Japonya bu kapsamda evrensel sağlık güvencesinin başarılması için çabalarını sürdürecek" ifadelerini kullandı.

Suga iklim değişikliği, dijitalleşme, cinsiyet eşitliği dahil Japonya'nın her alanda inovasyonu geliştireceğini belirterek, dünyanın daha iyi bir geleceğe ulaştırılması ve beklenmedik krizlerin üstesinden gelinmesinde SDG'lerin "pusula" niteliğinde olduğunu kaydetti.

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Suga, "Japonya SDG'lerin 2030'a kadar başarılması ve ümitvar bir geleceğin oluşturulmasında elinden geleni yapacak" şeklinde konuştu.

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#Japonya#Suga Yoşihide#Kovid-19