Japonya'dan acil önlem çağrısı! 'Yeni varyantlar asıl virüsün yerini alacak'

Japonya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sonradan ortaya çıkan yeni varyantlarının yayılmasına karşı acil önlem alınması çağrısında bulunuldu.

Temsilciler Meclisinde konuşan hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti Başkanı Omi Şigeru, virüsün yeni varyantlarına karşı "tam hazırlıklı" olunmasını istedi.

Salgının, ülke geneline yayılmasında, orijinal Kovid-19 türü karşısında yeni varyantların "eninde sonunda ana akım" oluşturacağını ileri süren Omi, "Yeni varyantların, asıl virüsün yerini alması sürecinin başladığından kimsenin şüphesi yok." dedi.

Virüsün yeni varyantlarının, ülke genelinde izlenmesinin "acil bir mesele" olduğuna dikkati çeken Omi, PCR testi konusunda üniversite ve özel sektör kurumlarının iş birliği yapması gerektiğini kaydetti.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 443 bin 730'a, ölü sayısı 8 bin 432'ye yükseldi. Ülke genelinde 364 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, 21 eyalette 345 kişinin, Kovid-19'un daha önce İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'da saptanan türlerine yakalandığını açıklamıştı.

JAPONYA'DA YENİ VARYANT

Japonya'da, 396 kişinin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "daha önce görülmemiş" yeni bir türüne yakalandığı bildirildi.

Japonya Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID), 396 kişinin, daha önce İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da rastlanan türlerin dışında, yeni bir Kovid-19 varyantına yakalandığını açıkladı.

Vakaların, başkent Tokyo'nun bulunduğu Kanto bölgesinde tespit edildiği kaydedildi.

NIID'ye göre, söz konusu ülkelerdeki türlerle bazı benzerlikler taşıyan varyantın, yeniden bulaşma riskini artırabileceğinden ve mevcut Kovid-19 aşılarının etkisini düşürebileceğinden endişe ediliyor.

NIID'nin Acil Müdahale ve Hazırlık Merkezi Başkanı Saito Tomoya, yeni varyantın, Japonya dışından geldiğinin tahmin edildiğini, ancak yeterli seviyede bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

Tomoya, "Yeni türün 'ana akım' oluşturabileceğini düşünmüyoruz, ancak duruma yönelik bilgi edinmeye çalışacağız." dedi.