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Japonya’dan ABD’ye yangın yardımı

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#Japonya#ABD#Yangın
Japonya’dan ABD’ye yangın yardımı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 13:06

ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles şehrindeki orman yangınları sürüyor. Japonya Dışişleri Bakanlığı, orman yangınları nedeniyle mağdur olan felaketzedelere 2 milyon dolar tutarında yardım sağlanacağını açıkladı.

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ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde 8 gün önce başlayan orman yangınları yıkıcı etkisini sürdürürken, Japonya’dan felaketin yaralarını sarmaya çalışan ABD’ye yardım eli geldi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, orman yangınları nedeniyle mağdur olan felaketzedelere Amerikan Kızılhaçı aracılığıyla 2 milyon dolar tutarında yardım yapılacağı belirtti.

Açıklamada, “Japonya, mağdurların yaralarının sarılması ve felaketten etkilenen bölgelerin mümkün olan en kısa sürede toparlanması için aktif olarak yardım sağlayacak” ifadeleri kullanıldı.

EN AZ 25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinin farklı bölgelerini adeta küle çeviren orman yangınlarında en az 25 kişi hayatını kaybetmişti.

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Toplamda yaklaşık 38 bin dönümlük alana yayılan yangınlar, 12 bini aşkın yapıyı kullanılamaz hale getirmişti. On binlerce kişiye tahliye uyarısı yapılmıştı.

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#Japonya#ABD#Yangın

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