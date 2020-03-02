Japonya'daki yolcu gemisinden 1 kişi daha hayatını kaybetti

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan Corona Virüsü nedeniyle ölü sayısı artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay Japonya'nın Yokohama limanında karantina altına alınan Diamond Princess adlı gemide Corona Virüsüne yakalanan ve daha sonra tahliye edilerek ülkesine götürülen bir Avustralya vatandaşı, Perth şehrinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Son ölüm haberi, karantina gemisi yolcuları arasında yaşanan can kayıplarının sayısını 7'ye çıkardı. Japonya'da gemi dışında gerçekleşen ölüm vakalarının sayısı ise dün Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın ardından 6'ya yükselmişti.

Böylelikle Japonya'da gerçekleşen virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 13'e ulaştı.

YENİ VAKALAR

Japonya'dan bildirilen yeni Corona Virüsü vakaları da ülkede şu ana kadar kayıtlara geçen vaka sayısını 961'e taşıdı. Toplam vakaların 705'ini daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularının oluşturduğu belirtildi.