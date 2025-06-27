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Japonya'daki 'Twitter katili' idam edildi

Güncelleme Tarihi:

#Japonya#Twitter Katili#İdam
Japonyadaki Twitter katili idam edildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2025 09:52

Japonya'da sosyal medyadan tanıştığı 9 kişiyi öldüren, "Twitter katili" olarak bilinen Şiraişi Takahiro'nun idam edildiği bildirildi. Adalet Bakanı Suzuki, Şiraişi’nin işlediği suçları "soygun, tecavüz, cinayet, ceset parçalama ve gizleme" olarak sıraladı.

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Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Şiraişi Takahiro isimli bir kişi, eski adı "Twitter" olan sosyal medya platformu X üzerinden tanıştığı 9 kişiyi öldürerek parçalara ayırdığı için "Twitter katili" olarak biliniyor.

Dairesinde 8 kadın ve bir erkeğe ait cesetlerin soğutucuda bulunmasının ardından 2017'de tutuklanan Şiraişi, 2020'de idam cezasına çarptırıldı.

KAN DONDURAN DETAYLAR

Soruşturmayı yürüten yetkililer, Şiraişi'nin intihara meyilli kişilerle sosyal medyadan iletişime geçerek bu konuda yardımcı olmayı teklif ettiğini, ardından evine çağırdığı kurbanları öldürerek parçalara ayırdığını belirtti.

Japonyadaki Twitter katili idam edildi

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Yetkililer, Şiraişi'nin öldürmeden önce 8 kadına cinsel istismarda bulunduğunu ve öldürdüğü erkeğin kadınlardan birinin erkek arkadaşı olduğunu belirtti. Erkeğin, cinayeti itiraf etmemesi için öldürüldüğü aktarıldı.

Polis kaynakları, içerisinde insanlara ait kesilmiş başlar ve etleri sıyrılmış kemikler bulunan üç soğutucu kutu ve beş kap ele geçirdiklerini bildirdi. Şiraişi'nin, 23 yaşındaki bir kadının kaybolmasında parmağı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı ifade edildi.

Japon medyası, kurbanların dokuz kurbanın yaşlarının 15 ile 26 arasında olduğunu söyledi.

Japonyadaki Twitter katili idam edildi

ADALET BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Tokyo Gözaltı Merkezi'nde idam edilen Şiraişi'nin infazı tamamlanana kadar kamuoyundan gizli tutuldu.

Bu infaz, Japonya'da Temmuz 2022'den beri uygulanan ilk idam oldu.

Adalet Bakanı Keisuke Suzuki, idama ilişkin açıklama yapan "Dava son derece ciddi sonuçlara yol açtı. Toplumda büyük bir şok dalgası ve huzursuzluk yarattı" ifadesini kullandı.

Japonyadaki Twitter katili idam edildi

Adalet Bakanı Suzuki, Şiraişi’nin işlediği suçları "soygun, tecavüz, cinayet, ceset parçalama ve gizleme" olarak sıraladı ve "Kurbanların aileleri için yürek parçalayıcı bir dava olduğunu anlıyorum" dedi.

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Bakan Suzuki, infaz kararının dikkatli bir değerlendirme ve incelemenin ardından alındığını belirtirken cinayetlerlerin “son derece bencil” düşünce ve duygular ile işlendiğinin altını çizdi.

G7 ülkeleri arasında sadece Japonya ve ABD'de idam cezası uygulanıyor.

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#Japonya#Twitter Katili#İdam

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