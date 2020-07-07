Japonya'daki sel felaketinde ölü sayısı artıyor

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Japonya’nın güneybatısındaki Kyuşu'nun kuzeyinde şiddetli yağış sonrası Kuma Nehri taştı. Su baskınları bazı köprülerin yıkılmasına, ağaçların devrilmesine, yolların çökmesine ve binlerce evin sular altında kalmasına sebep oldu.

Kyuşu'nun kuzeyindeki Kumamoto eyaletinde sel ve heyelanlar nedeniyle ölenlerin sayısı 56'ya çıktı.

Kumamoto ve Kagoşima'da 2 binden fazla ev şebeke suyu hizmetine ulaşamıyor.

Kyodo ajansına göre, Kyuşu'nun en büyük akarsuyu Çikugo Nehri yoğun yağışın etkisiyle Oita eyaletinde taştı.

Yangın ve Afet Yönetim Ajansına (FDMA) göre şimdiye kadar Kyuşu'da yaşayan 1,3 milyon kişi için tahliye çağrısı yapıldı.

Savunma Bakanı Kono Taro, bölgeye gönderilen 10 bin Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) personeli sayısının artırılabileceğini söyledi.