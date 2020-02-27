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Haber Giriş: 27.02.2020 - 13:02,Son Güncelleme:/

Japonya’daki salgında ölü sayısı 8'e yükseldi

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Japonya’daki salgında ölü sayısı 8'e yükseldi
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Japonya’da corona virüsü teşhisi konulan bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ülkedeki virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 8'e yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsünün hızla yayılmaya devam ettiği Japonya'da ölüm vakalarına yenileri eklenmeye devam ediyor. Bugün Hokkaido yerel hükümetinden yapılan açıklamada, 22 Şubat'ta corona virüsü teşhisi konulan bir erkeğin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

Bilanço ağırlaşıyor

Son ölüm haberi ile ülkede karantina gemisindeki vakaların dışında yaşanan can kayıplarının sayısını 4'e çıkarırken, ülke genelindeki toplam ölüm vakaları 8'e ulaştı. Daha önce Diamond Princess adlı geminin virüse yakalanan yolcularından 4'ü hayatını kaybetmişti.

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