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Haber Giriş: 07.02.2020 - 09:08,Son Güncelleme:/

Japonya’daki karantina gemisinde salgın önlenemiyor

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Japonya’daki karantina gemisinde salgın önlenemiyor

Japonya’da korona virüsü riski nedeniyle karantina altına alınan gemideki 41 yolcuda daha virüs tespit edildiği açıklandı. Gemideki hasta sayısı 61'e yükseldi.

Gemiyi terk ettikten sonra enfekte olduğu anlaşılan bir Hong Konglu yolcu nedeniyle pazartesi Japonya'da karantinaya alınan gemiden kötü haberler gelmeye devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, daha önce 20 kişinin korona virüsünden enfekte olduğu açıklanan gemideki 41 yolcuda daha virüs tespit edildiğini duyurdu.

41 hastadan 21'inin Japon vatandaşı olduğu belirtilirken, diğer hasta yolcuların ise uyruğu açıklanmadı. Böylece gemideki hasta sayısı 61'e yükselirken, Japonya'daki toplam vaka sayısı da 86 oldu.

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Cehennem gibi Karantinadaki gemiden inanılmaz kareler
'Cehennem gibi' Karantinadaki gemiden inanılmaz kareler!


SALGIN DURDURULAMIYOR

Hong Kong'da gemiden inen bir yolcunun korona virüsü taşıdığının anlaşılması üzerine Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda karantina altına alınan gemideki ilk taramada 10, daha sonraki testlerde ise 10 kişide daha Korona Virüsü'ne rastlanmıştı. Bunun üzerine karantinanın virüsün kuluçka süresi göz önüne alınarak en az 14 gün süreyle uygulanmaya devam edeceği açıklanmıştı. Gemideki vaka sayısının 61'e çıkmasının ardından sürenin uzatılıp uzatılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

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