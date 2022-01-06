Japonya’daki kaplan saldırısında ihmal şüphesi

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Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeyindeki Tochigi eyaletinde bulunan bir hayvanat bahçesinde dün meydana gelen kaplan saldırısına dair detaylar netleşmeye başladı. Dün saat 08.30’da 3 bakıcıya saldıran Bengal Kaplanı'nın 10 yaşında, 2 metre uzunluğunda ve 150 kilo ağırlığında olduğu açıklandı. Saldırıya uğrayan 20'li yaşlardaki 3 bakıcıdan birinin sağ elini kaybettiği, diğer 2 çalışanın da vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.

İHMAL ŞÜPHESİ



Polis, soruşturmayı ihmal şüphesi üzerinde yoğunlaştırarak kafesteki güvenlik kurallarının tam olarak uygulanıp uygulanmadığına odaklandı. İşletmeci şirketten edinilen bilgiye göre ise, kaza anında kaplanın beklendiği gibi korunaklı alanda olmadığı, açık kafese giden koridorda bakıcıları ile karşılaşarak saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.



Japonya'nın Tochigi eyaletinde bulunan Nasu Safari Park adlı tesiste beslenen bir kaplan dün hayvanat bahçesinin açılış saatinden önce 08.30’da çalışana saldırmış, ağır yaralanan 1 kişi helikopterle hastaneye kaldırılmıştı. Diğer 2 kişinin ise ambulansla en yakın sağlık kuruluşlarına gönderildiği açıklanmıştı.

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İLK DEĞİL



Filler ve zürafalar da dahil olmak üzere 70 türden yaklaşık 700 hayvana ev sahipliği yapan park, özel otobüsler ve kişisel arabaları ile gelen meraklılara safari turları sunuyor. Parkın, 1997 ve 2000 yıllarında yaşanan aslan saldırıları ile gündeme geldiği biliniyor.