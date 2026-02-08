Japonya'daki erken genel seçimlerde ilk sonuçlar geldi

Haberin Devamı

Kyodo'nun paylaştığı sandık çıkış anketlerinde, Takaiçi'nin partisi ulusal parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisindeki 465 sandalyenin 233'ünü garantilemiş görünüyor.

Böylece seçim öncesi 198 sandalyesi olan LDP, bu seçimle elini güçlendirmiş olacak.

MUHALEFETİN VEKİL SAYISI AZALABİLİR

Öte yandan muhalefetteki Merkezci Reform İttifakı sandalye kaybetmiş görünüyor.

Meclis'teki 465 koltuktan 289'u tek koltuklu seçim bölgesinden, kalanı ise 11 bölgesel seçim blokundan nispi temsil yoluyla seçiliyor.

ÇOĞUNLUK İÇİN 233 SANDALYE GEREKLİ

233 sandalyeyi kazanan parti, Meclis'te çoğunluğu elde edecek. Meclise girebilmek için ülke genelinde 1284 aday yarışıyor.