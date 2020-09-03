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Haber Giriş: 03.09.2020 - 11:49 | Son Güncelleme:

Japonya’da yük gemisi kayboldu

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Japonya’da yük gemisi kayboldu
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Japonya’da, Maysak Tayfunu nedeniyle 43 mürettebat ve 60 bin büyükbaş hayvanı bulunan yük gemisi kayboldu. İmdat sinyali gönderen geminin Filipinli bir mürettebatı kurtarılırken, diğer mürettebat ve gemiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Japonya’da Maysak Tayfunu etkisini sürdürürken bir yük gemisi 43 mürettebat ve 60 bin büyükbaş hayvanla kayboldu. Gulf Livestock 1 adlı gemi, tayfun başladığı sıralarda Doğu Çin Denizi’nden imdat sinyali gönderdi.

Sinyalin ardından arama çalışmalarına başlayan Japonya sahil güvenliği, can yeleği giyen bir denizcinin denizde yüzmeye çalıştığını fark etti. Gece saatlerinde yürütülen operasyonda Filipinli mürettebat kurtarıldı. Gemi ve diğer mürettebatı arama çalışmaları sürüyor.

Panama bandıralı Gulf Livestock 1 adlı gemide, 39 Filipinli, 2 Yeni Zelandalı, 2 Avusturalyalı mürettebat bulunuyordu.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı, geminin Çin’e gitmek üzere 14 Ağustos’ta Yeni Zelanda’dan ayrıldığını açıkladı.

Maysak Tayfunu, Güney Kore’nin son olarak liman kenti Busan’ı vurdu, 1 kişi hayatını kaybetti. Tayfunun etkili olduğu bölgede 2 bin 200 sığınaklara tahliye edilirken 120 bin eve elektrik verilemiyor.

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