Japonya’da yolcu uçağını düşürmekle tehdit eden çocuk tutuklandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dünyayı tedirgin eden açıklama Haber vermeden işgal edebilirDünyayı tedirgin eden açıklama! 'Haber vermeden işgal edebilir'#NATO
Kritik karar yarın Merkez Bankası ne yapacakKritik karar yarın! Merkez Bankası ne yapacak?#MERKEZ Bankası
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’#Sağlık
Son dakika... Bakan Bilginden maaş düzenlemesi mesajı 3600 ek göstergede önemli gelişme..Son dakika... Bakan Bilgin'den maaş düzenlemesi mesajı! 3600 ek göstergede önemli gelişme..#Vedat Bilgin
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Expoda gençlerle buluştuSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Expo'da gençlerle buluştu#Erdoğan
Kar yağışı yurda dönüyor Hafta sonuna dikkat: Meteoroloji illeri sıraladıKar yağışı yurda dönüyor! Hafta sonuna dikkat: Meteoroloji illeri sıraladı#Kar
2 yıldan beri kayıp olan kız çocuğu gizli bölmede bulundu2 yıldan beri kayıp olan kız çocuğu gizli bölmede bulundu#New York
Talep yağdı... Önemli uyarı Gözle anlaşılmıyor... Özel cihazlarla tespit ediliyorTalep yağdı... Önemli uyarı! Gözle anlaşılmıyor... Özel cihazlarla tespit ediliyor#Pırlanta
Rusya görüntüleri paylaştı: Kırımdaki birlikler de çekildiRusya görüntüleri paylaştı: Kırım'daki birlikler de çekildi!#ABD
Nihat Özdemirden Süper Lig Televizyonu açıklaması Yeterli teklif gelmezse neler olacakNihat Özdemir'den 'Süper Lig Televizyonu' açıklaması! Yeterli teklif gelmezse neler olacak?#Nihat Özdemir Tff
Bakanlık duyurdu İşte 10 soruda altın tasarruf sistemiBakanlık duyurdu! İşte 10 soruda altın tasarruf sistemi#Altın
Şoke eden hata Yanlış yola girip altın madalyayı kaçırdıŞoke eden hata! Yanlış yola girip altın madalyayı kaçırdı#Pekin 2022
Kendi bebeğine alerjisi mi var Her şey hamile iken başladı...Kendi bebeğine alerjisi mi var? Her şey hamile iken başladı...#Hamilelik
Sonradan utanmasınlar diye kurşun ağırlık dikiyorlarSonradan utanmasınlar diye kurşun ağırlık dikiyorlar#İngiliz Kraliyet Ailesi
Mertin hediyesi adayı karıştırdı Makbuleden sürpriz paylaşım...Mert'in hediyesi adayı karıştırdı! Makbule'den sürpriz paylaşım...#Mert Öcal
HABERLERDünya Haberleri

Japonya’da yolcu uçağını düşürmekle tehdit eden çocuk tutuklandı

#Japonya#Yolcu Uçağı#Tutuklandı
Japonya’da yolcu uçağını düşürmekle tehdit eden çocuk tutuklandı

Japonya’da Vietnam Havayolları'na ait bir yolcu uçağını düşürmekle tehdit ederek uçağın acil iniş yapmasına neden olan 17 yaşındaki bir çocuk tutuklandı.

Haberin Devamı

Japonya'da Vietnam Havayolları'na ait bir yolcu uçağı ile ilgili asılsız ihbar yapan ve uçağı düşürmekle tehdit eden bir çocuk tutuklandı.

Chiba eyalet polisinden edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz 5 Ocak'ta meydana geldi.

Yerel saatle 10.55 sularında Vietnam Havayolları'nın Japonya ofisine telefon eden bir kişi, Hanoi'ye hareket halinde olan VN 5311 sefer sayılı uçağı düşüreceği tehdidinde bulundu. Pilotların acilen uçağı geri döndürmesi gerektiğini söyleyen şahsın telefonu üzerine uçak, güvenlik kontrolü yapmak üzere Fukuoka Havalimanı'na acil iniş yaptı.

İncelemede herhangi bir şüpheli duruma rastlanmazken, uçuşta yaklaşık 3 saat 40 dakika rötar yaşandı.

Olayın ardından telefon aramasının Yamagata eyaletinden yapıldığını belirleyen polis, ilgili adres üzerinden 17 yaşında olduğu belirlenen şüpheliye ulaştı.

Haberin Devamı

İsmi açıklanmayan çocuğun tutuklandığı bildirilirken, polis suçlamayı kabul eden şahsın zihinsel sağlık sorunlarının olduğunu duyurdu.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Japonya#Yolcu Uçağı#Tutuklandı

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme