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Japonya’da yol çöktü: Dev çukura kamyonet düştü

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#Japonya#Yol Çökmesi#Derin Çukur
Japonya’da yol çöktü: Dev çukura kamyonet düştü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 09:10

Japonya’nın Saitama eyaletindeki bir yol, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Yoldan geçen bir kamyonet oluşan dev çukura düşerken, yaralı şoförü kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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Japonya'nın Saitama eyaleti akılalmaz bir kazaya sahne oldu. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Yashio şehrinde bulunan bir yol saat 09.50 dolaylarında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü çöktü.

Olayın ardından 5 metre çapında ve 10 metre derinliğinde bir çukur oluşurken, seyir halindeki bir kamyonet dev çukurun içine düştü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralı kamyonet sürücüsünü kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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#Japonya#Yol Çökmesi#Derin Çukur

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