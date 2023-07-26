Japonya'da yerel nüfus azaldı, yabancı sayısı arttı

Haberin Devamı

Japonya İçişleri Bakanlığı’nın nüfus verilerinde ülkenin 14’üncü yılda da nüfusunda düşüş görüldü.

Şu ana kadarki yıllık en fazla düşüş, 1979’da, 771 bin olarak kaydedilmişti. 2022’de ise ülkenin nüfusu 800 bin azaldı. Japon medyası, ülkede ilk defa 47 bölgede de düşüş olduğuna dikkat çekti.

YEREL NÜFUS AZALIRKEN, YABANCI NÜFUS ARTIYOR

Ülkede yerel nüfus azalırken, yabancı nüfus artıyor. Verilere göre yabancı nüfus yüzde 10 artış gösterdi ve yaklaşık 3 milyona ulaştı. Yerel nüfusun aksine tüm bölgelerde yabancı nüfusun arttığı ifade edildi.