×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Japonya'da yerel nüfus azaldı, yabancı sayısı arttı

Güncelleme Tarihi:

#Japonya#Nüfus #Dünya
Japonyada yerel nüfus azaldı, yabancı sayısı arttı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 14:44

Japonya İçişleri Bakanlığı verilerine göre ülkenin nüfusu 2021’e göre 2022’de 800 binden fazla düşüş gösterdi. Ülkedeki yabancı nüfusun sayısı ise yüzde 10 artış göstererek yaklaşık 3 milyona ulaştı.

Haberin Devamı

Japonya İçişleri Bakanlığı’nın nüfus verilerinde ülkenin 14’üncü yılda da nüfusunda düşüş görüldü.

Şu ana kadarki yıllık en fazla düşüş, 1979’da, 771 bin olarak kaydedilmişti. 2022’de ise ülkenin nüfusu 800 bin azaldı. Japon medyası, ülkede ilk defa 47 bölgede de düşüş olduğuna dikkat çekti.

YEREL NÜFUS AZALIRKEN, YABANCI NÜFUS ARTIYOR

Ülkede yerel nüfus azalırken, yabancı nüfus artıyor. Verilere göre yabancı nüfus yüzde 10 artış gösterdi ve yaklaşık 3 milyona ulaştı. Yerel nüfusun aksine tüm bölgelerde yabancı nüfusun arttığı ifade edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Japonya#Nüfus#Dünya

BAKMADAN GEÇME!