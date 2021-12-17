Japonya'da yangın faciası: Kundaklanan sağlık merkezinde 27 kişi öldü!

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Japonya'nın Osaka eyaleti bugün yangın faciasına sahne oldu. Kitaku semtindeki Sonezaki Shinchi bölgesinde bulunan 6 katlı bir binanın 4. katındaki klinikte yangın çıktı.



Yetkililer, yangında 27 kişini hayatını kaybettiğini bildirdi. Ölü sayısının artmasından endişe edildiği ifade edilirken, yerel saatle 10.20 sıralarında fark edilen alevlere bölgeye çağrılan itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Bir kişinin kurtarıldığı anlar ise amatör kameralara yansıdı. Yangın, yaklaşık 30 dakika içinde kontrol altına alındı.



Binanın diğer katlarında yabancı dil okulları ve güzellik salonlarının bulunduğu belirtildi. Kurtarma ve soğutma çalışmaları nedeniyle bölgede alınan güvenlik önlemleri, kent merkezinde uzun araç kuyruğunun oluşmasına neden oldu.Osaka Polis Departmanı kundaklama olabileceği değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Japon medyası görgü tanıklarının ifadelerine dayandırdığı haberlerde, yaşlı bir adamın elinde bir çantayla Kitaku semtindeki binaya girdiğini, yanıcıyı bir sıvıyı dökerek ateşe verdiğini bildiriyor. Japon televizyonlarını yaptığı yayınlarda ölenlerden 9'unun hastaneye kaldırıldıktan sonra can verdiği söyleniyor.

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Soruşturmada binayı kundakladığı düşünülen adamın binadaki psikiyatri kliniğinde tedavi gören hastalardan biri olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

Japonya'da 2019 yılında bir erkeğin Kyoto'daki film stüdyosunu ateşe vermesiyle 36 insan hayatını kaybetmişti. Söz konusu facia, II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük can kayıplarından biri olarak kayıtlara geçti.

Bugün gerçekleşen yangın ise 2019'dan beri ülkede bir yangın sonucu meydana gelen en yüksek can kaybı olarak açıklandı.