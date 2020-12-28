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Haber Giriş: 28.12.2020 - 09:11 | Son Güncelleme:

Japonya'da yanardağ patlaması meydana geldi

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Japonya'da yanardağ patlaması meydana geldi
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Japonya'nın Kagoshima eyaletindeki Suwanose Adası'nda bulunan Ontake Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Japonya'nın Kagoshima eyaletindeki Suwanose Adası'nda bulunan Ontake Yanardağı'nda patlama meydana geldiği bildirildi. Japonya Meteoroloji Ajansı'nın verdiği bilgilere göre, Kagoshima'nın 230 kilometre güney batısındaki volkanik adada bulunan yanardağ dün gece yerel saatle 02.48'de faaliyete geçti.

Volkanik hareketlilik nedeniyle kopan kaya parçalarının yaklaşık 1.5 kilometrelik mesafeye saçıldığı öğrenilirken, kraterden çıkan dumanların 200 metre yüksekliğe ulaştığı kaydedildi. Patlamanın ardından ölü ya da yaralı bildirilmezken, Japonya Meteoroloji Ajansı bölgedeki uyarı seviyesini üçe yükselterek kratere yaklaşılmamalı çağrısında bulundu.

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