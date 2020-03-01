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Haber Giriş: 01.03.2020 - 12:41,Son Güncelleme:/

Japonya'da virüs nedeniyle bir kişi daha öldü

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Japonya'da virüs nedeniyle bir kişi daha öldü
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Japonya'da virüs nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklanırken, söz konusu kişinin hastanede virüs kapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Japonya'da yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Hokkaido adasında 70 yaşlarındaki erkek bir hastanın corona virüsü salgını (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Hokkaido yetkilileri, hastanın geçtiğimiz 17 Ocak'ta başka bir hastalık için hastaneye kaldırıldığını, birkaç hafta sonra grip benzeri semptomlar göstermeye başlaması üzerine 25 Şubat'ta corona virüsü için pozitif test edildiğini belirtti. Sağlık yetkililerinin, adamın hastanedeyken virüse yakaladığından şüphelendiği ifade edildi.

Japonya'da gerçekleşen son ölüm ile ülkede corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı. Ayrıca ülkede daha önce karantinaya alınan Diamond Princess yolcu gemisinde ise 6 kişi hayatını kaybetmişti. Gemideki vakalar ile birlikte ülkede şu ana kadar corona virüsü nedeniyle gerçekleşen ölüm vakalarının sayısı 12 olarak biliniyor.

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