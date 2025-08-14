×
Dünya Haberleri

Japonya'da uyuşturucu rekoru: Dev baskınla yakalandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2025 10:20

Japonya'da yapılan bir uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 5,2 milyar yen (1,5 milyar Türk Lirası) olan bin 46 tonluk rekor miktarda esrar ele geçirilirken, 3 Vietnam vatandaşı tutuklandı.

Uyuşturucu satışı ve kullanımının çok katı şekilde yasak olduğu Japonya'da, ülke tarihindeki en büyük narkotik operasyonlarından birine imza atıldı.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'na bağlı Narkotik Kontrol Departmanı'ndan (NCD) yapılan açıklamada, Japonya Sahil Güvenlik Teşkilatı (JCG) ve Japonya Gümrük Dairesi işbirliği ile gerçekleştirilen bir operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5,2 milyar yen (1,5 milyar Türk Lirası) olan bin 46 tonluk esrar ele geçirildiği bildirildi.

Ele geçirilen esrarın, Japonya'da şimdiye kadar tek bir operasyonda ele geçirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu olduğu belirtildi.

Yakalanan uyuşturucuyu deniz yoluyla ülkeye soktuktan sonra Tochigi eyaletindeki bir malzeme deposuna naklettiği belirlenen 3 Vietnam vatandaşının, "Narkotik Kontrol Yasası'nı" ihlal suçlamasıyla tutuklandığı aktarıldı.

Yetkililer, olaya uluslararası bir kaçakçılık çetesinin karışıp karışmadığına ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

