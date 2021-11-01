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Japonya'da Temsilciler Meclisi seçimlerini LDP kazandı

#Japonya#Seçim#Milletvekili
Japonyada Temsilciler Meclisi seçimlerini LDP kazandı

Japonya'da Temsilciler Meclisi (Şuugiin) milletvekili olağan genel seçimlerini Liberal Demokrat Parti (LDP) kazandı.

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Kamu yayıncısı NHK, 31 Ekim'de düzenlenen Temsilciler Meclisi olağan milletvekili genel seçim sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Buna göre, çoğunluğun 233 sandalyeyle elde edildiği 465 koltuklu mecliste iktidardaki LDP 261 sandalye kazandı. 276 sandalyeyle seçime giren LDP 15 sandalye kaybetti. Bu haliyle LDP meclis çoğunluğunu tek başına koruyabilecek sandalye sayısını elde etti. LDP'nin iktidar ortağı Komeito 3 artışla 32 sandalye kazandı.Böylelikle 305 sandalye ile seçime giren iktidar cephesinin sandalye sayısı 293'e düştü.

Seçim öncesi 109 sandalyesi bulunan ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) ise 96 sandalye kazandı. CDP'nin güç birliği yaptığı Japon Komünist Partisi (JCP) 10, Reiwa Shinsengumi (Re-Shin) 3, Sosyal Demokratik Parti (Shamin) 1 sandalye kazandı. 11 sandalye ile seçime giren Nippon Ishin hareketi 3 kattan fazla artırdığı sandalye sayısını 41'e çıkardı. Halk İçin Demokratik Parti (Kokumin) 11 sandalye kazandı. Böylelikle muhalefet cephesinin sandalye sayısı 156'dan 172'ye yükseldi. Kyodo ajansı 1051 adayın yarıştığı seçime katılım oranının yüzde 55,93 seviyesinde olduğunu duyurdu.

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#Japonya#Seçim#Milletvekili

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