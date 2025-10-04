×
Japonya’da tarihi seçim: Ülke tarihinde bir ilk

#Japonya#Liberal Demokrat Parti#Seçim
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2025 09:39

Japonya tarihinde bir ilk yaşandı. Eski İçişleri Bakanı Sanae Takaichi, iktidar partisi içerisindeki seçimi kazandı ve ülkenin ilk kadın başbakanı olarak seçildi.

Japonya’da Başbakan Shigeru Ishiba’nın istifasıyla başlayan liderlik yarışı, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) içerisindeki seçimin sonuçlanması ile sona erdi. 

Parti içerisindeki seçim yarışını kazanan eski İçişleri Bakanı Sanae Takaichi, ülke tarihinde bir ilke imza atarak Japonya'nın ilk kadın başbakanı olarak seçildi. 

Ülkenin ilk kadın başbakanı olmaya çok yakın konumdaki Takaichi, beş adaydan hiçbirinin ilk tur oylamada çoğunluğu elde edememesinin ardından yapılan ikinci tur oylamada Koizumi'yi yendi.

295 milletvekili ve yaklaşık 1 milyon parti üyesinin oy kullandığı seçimde, Sanae Takaichi 183 oyla birinci, Koizumi 164 oyla ikinci sırayı aldı.

Japonya’nın siyasi tarihinde yeni bir dönemin kapısını aralayan Takaichi, 15 Ekim'de gerçekleşmesi planlanan parlamento seçimini de kazanması halinde başbakanlık koltuğuna oturacak ve ülkenin resmen ilk kadın başbakanı olacak.

#Japonya#Liberal Demokrat Parti#Seçim

