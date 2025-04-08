Japonya’da suşi krizi

Haberin Devamı

Japonya’da kötü hava koşulları, sıklaşan sıcak hava dalgaları, tayfun riski ve zaman zaman yaşanan depremlerin pirinç arzı ve tedarikini vurması, Tokyo hükümetini alarma geçirdi. Pirinç fiyatlarında yaşanan keskin yükselişin ardından hükümet piyasayı kontrol altına alabilmek için acil durum rezervlerindeki pirinci satışa çıkardı.

FİYATLAR ÇOK ARTTI

60 kilogramlık çuvalın ortalama fiyatı geçen yıl 160 dolara kadar yükseldi. Bu, son iki yılda yüzde 55’lik bir artış anlamına geliyor. Bunun üzerine Japon hükümeti rezervlerin yaklaşık beşte birine denk gelen 210 bin ton pirinci açık artırmayla piyasaya sundu. Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Taku Eto, “Piyasaya giren bu miktarla fiyatların zamanla düşeceğini bekliyoruz” dedi. Ancak Japon halkı piyasaya sürülen pirince şu ana kadar yüksek rağbet göstermiş değil.

Haberin Devamı

RAĞBET DÜŞÜK kaldı

İlk parti olan 150 bin tonluk satış geçen ay gerçekleşti. Güneydeki Kyushu Adası’nda faaliyet gösteren bazı market zincirleri, bu pirinci raflarına koymaya başladı. Ancak bazı tüketiciler, ürünün kalitesi konusunda temkinli. 69 yaşındaki ev hanımı Emi Uchibori, “Eski pirinç olduğunu duydum, almam” derken, bazı vatandaşlar da fiyatlar düşmedikçe satın alma niyetinde olmadıklarını söylüyor.

KÜLTÜREL ÖNEME SAHİP

Pirinç, Japon mutfağında sadece ana yemeklerde değil, suşiden tatlılara, Japonların geleneksel içkisi sakeden dini törenlerdeki sunumlara kadar çok geniş bir kullanım alanına sahip. Her öğünde sofrada yer bulması ve kültürel anlamı nedeniyle, bu ürünün erişilebilirliği büyük önem taşıyor. 1995’te kurulan stratejik pirinç rezervi, Japonya’nın geçmişte yaşadığı tarımsal üretim krizlerine karşı bir önlem olarak oluşturulmuştu. Hükümet, 2011’deki deprem ve tsunaminin ardından da bu rezerve başvurmuştu. Vietnam, Tayland ve Hindistan gibi pirincin temel tüketim maddelerinden olduğu ülkelerde de benzer rezervler bulunuyor.