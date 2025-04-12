Japonya’da şüpheli paket paniği

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Japonya’nın Kyoto şehrindeki Kyoto tren istasyonunda şüpheli paket paniği yaşandı.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre istasyon çalışanları yerel saatle 07.00 sıralarında 4 ve 5 numaralı peronların bulunduğu platformda sarı bantla kaplanmış bir cisim olduğunu fark etti.

Polise yapılan ihbarın ardından olay yerine bomba imha ekipleri sevk edilirken, istasyondan yapılan tüm tren seferleri geçici olarak askıya alındı.

Şüpheli paket üzerinde yapılan incelemede tehlikeli herhangi bir maddeye rastlanmaması üzerine tren seferleri normale döndü. İki saat 15 dakika askıya alınan tren seferlerinden yaklaşık 76 bin yolcunun etkilendiği bildirildi.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.