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Japonya'da son 15 aydır ilk kez Kovid-19'dan ölen olmadı

#Japonya#Koronavirüs#Kovid-19
Japonyada son 15 aydır ilk kez Kovid-19dan ölen olmadı

Japonya'da son 15 aydır ilk kez yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) can kaybı yaşanmadı.

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Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülke geneli Kovid-19 vaka ve can kaybı verilerini güncelledi.
Buna göre, vaka sayısı son 24 saatte 162 artarak 1 milyon 724 bin 577'ye yükseldi. Salgın kaynaklı can kaybı ise yaşanmadı.

En son ölü sayısının 18 bin 322'ye çıktığı kaydedilmişti.

Kovid-19 nedeniyle ilk ölümün Şubat 2020'de bildirildiği Japonya'da hayatını kaybedenlerin sayısı Nisan 2021'de 10 bini geçmişti.

Verilere göre, 126 milyonluk ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 73'ü Kovid-19'a karşı iki doz aşılandı.
Ülke genelinde 100 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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#Japonya#Koronavirüs#Kovid-19

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