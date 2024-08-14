Japonya'da şoke eden ayrılık kararı

Haberin Devamı

Japonya'da iktidar partisi LDP'nin yaşadğı yolsuzluk skandallarının ardından Başbakan Fumio Kişida, başbakanlık görevini bırakacağını açıkladı.

Kyodo News'te yer alan habere göre Kişida, yolsuzluk skandalının sorumluluğunu üstlenmek amacıyla Eylül ayında yapılacak olan başbakanlık seçimlerinde aday olmayacağını duyurdu.

Başbakanlık ofisinde düzenlediği toplantı sırasında konuşan Kişida, "LDP'nin değiştiğini kamuoyuna anlatmak için ilk adım olarak başkanlık yarışında aday olmamaya karar verdim" ifadesinde bulundu ve kararının diplomatik anlamda "rahat olduğu" sırada verdiğini belirtti.

"BÜTÜNLÜK" VURGUSU

Partisindeki milletvekillerine seslenen Kişida, halkın siyasete olan güveninin yeniden tesis etmeleri ve doğum oranlarında yaşanan düşüşü engellemeleri gerektiklerini vurguladı. Kişida, LDP vekillerinin yeni bir lider altında "bir bütün olarak" çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Haberin Devamı

Kişida, 1945'ten bu güne kadar bin gün görev süresine ulaşan sekizinci başbakan olurken geçen yılın başında patlak veren yolsuzluk skandalının ardından yüzde 20'lere varan oy kaybı yaşamıştı.

Başbakanlık koltuğu için isim vermeyen Kişida, görevinden ayrıldıktan sonra "sıradan" bir LPD milletvekili olarak ülkesi adına hizmet vermeye devam edeceğini söyledi.

YOLSUZLUK İDDİALARI SONRASINDA KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANDI

Japonya'da iktidarda bulunan Liberal Demokrat Parti’de (LDP) görevli bazı politikacıların bağış etkinlikleri yoluyla toplanan gelirleri eksik beyan ettiğine yönelik iddialar büyük tepki çekmişti.

Japonya Başbakanı Fumio Kişida'nın skandala adı karışan bakanları görevden alacağına yönelik haberlerin ardından, Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoshi Nishimura, Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı İchiro Miyashita ile İçişleri ve İletişim Bakanı Junji Suzuki istifalarını sunmuştu.

İstifaları kabul eden Japonya Başbakanı Kişida Baş Kabine Sekreteri görevine eski Dışişleri Bakanı Yoşimasa Hayaşi’yi, Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı görevine ise eski Adalet Bakanı Ken Saito’yu getirmişti. Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı olarak eski Bölgesel Kalkınma Bakanı Tetsuşi Sakamoto göreve getirilirken, yeni İçişleri ve İletişim Bakanı da aynı pozisyonda daha önce de görev alan Takeaki Matsumoto olmuştu.