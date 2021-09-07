Japonya'da şok üstüne şok! Kullanımı durdurulan aşı bir can daha aldı

Kovid-19 aşıları şu anda virüse karşı elimizdeki en büyük silah. Güvenlik testlerini geçen ve dünyada yaygın şekilde kullanılan bu aşılardan biri de ABD'li Moderna firmasının mRNA bazlı aşısı Moderna.

Ülkenin Kanagawa bölgesinde bir eczacı aşıların son kontrolünü yaptığı sırada minik şişede siyah parçacıklar gördü. Yetkililer tarafından doğrulanan olay sonrası bu parti aşıların geri kalanı beklemeye alındı.

Ancak olayın ortaya çıkmasından önce 3 bin 790 kişiye çoktan bu aşılar yapılmıştı.

Japonya'da bir kişinin, kullanımı durdurulan Moderna serisinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı vurulduktan bir süre sonra hayatını kaybettiği bildirildi.

Japonya Sağlık Bakanlığı, içeriğinde yabancı madde saptanması sonrası kullanımı askıya alınan Moderna serisi aşıdan olan 49 yaşındaki bir kişinin, bir süre sonra öldüğünü açıkladı.

Bakanlık, kimliği açıklanmayan kişinin, aşının ikinci dozunu yaptırdıktan bir gün sonra öldüğünü ancak bu kişiye uygulanan aşının şişeciğinde yabancı madde saptanmadığını kaydetti.

Bakanlık, "söz konusu kişinin ölümüyle Moderna aşısı arasında nedensel ilişkinin henüz bilinmez durumunu koruduğunu" bildirdi.

Üretici firma Moderna ile Japonya'daki satış ve dağıtımından sorumlu ortağı Takeda, ölüm nedenlerinin, Bakanlıkla iş birliği halinde soruşturulduğunu açıklamıştı.

KİRLENME VE YABANCI MADDE

Açılmamış Moderna aşısı şişeciklerinde geçen ay sonunda kirlenme, bazı şişeciklerde ise yabancı maddeler bulunduğunu açıklayan Japonya Sağlık Bakanlığı, kullanılmamış 1,6 milyon doz Kovid-19 aşısını toplatma kararı almıştı.

Kamu yayıncısı NHK 1,6 milyon doz aşının ülke geneli 900 sağlık yerleşkesine dağıtıldığını bildirmişti.

Takeda ise güvenlik önlemi olarak, aynı üretim bandından çıkan dozların Japonya'daki kullanımına ara verdiklerini bildirmişti.

Kovid-19 Aşılarından Sorumlu Kabine Üyesi Kono Taro, yaptığı açıklamada, "potansiyel kirlenme" saptanan seriden 500 bin dozdan fazla aşının uygulandığını açıklamıştı.

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