Japonya’da sis nedeniyle 12 araç birbirine girdi: 19 yaralı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ece Erkenden yürek yakan sözler: Nasıl dayanacağımEce Erken'den yürek yakan sözler: Nasıl dayanacağım!#Ece Erken
Neden en başta “Evet, balıkçıdaydım” demediNeden en başta “Evet, balıkçıdaydım” demedi#Ekrem İmamoğlu
En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınızEn güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?#Koronavirüs Aşısı
Türkiyeye geliyor Erdoğanın teklifini kabul ettiTürkiye'ye geliyor! Erdoğan'ın teklifini kabul etti#Erdoğan
Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti... Beşiktaş eski yöneticisi ve Ece Erkenin eşi silahlı saldırıya uğradı Restorana önce iki kişi geldiler...Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti... Beşiktaş eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi silahlı saldırıya uğradı! 'Restorana önce iki kişi geldiler...'#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladıMerkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı#Şafak Kavcıoğlu
Anne şefkatiyle gözlerime baktı çocuğu olmamı istedi Fatma Girike veda günü...'Anne şefkatiyle gözlerime baktı çocuğu olmamı istedi' Fatma Girik'e veda günü...#Fatma Girik
30 yıl sonra ilk 2 metreyi aştı... Kaybolan araçlarını arıyorlar30 yıl sonra ilk! 2 metreyi aştı... Kaybolan araçlarını arıyorlar#Kastamonu
Romantik dolandırıcılar iş başında | Hem gönülleri çalıyorlar hem paraları...Romantik dolandırıcılar iş başında | Hem gönülleri çalıyorlar hem paraları...#Dolandırıcılık
Brezilyada aşı skandalı... Saniye saniye kayıt altına alındıBrezilya'da aşı skandalı... Saniye saniye kayıt altına alındı#Brezilya
Almanyanın teklifi herkesi şoke etti Ukrayna çıldırdı: Şaka mı bu, sırada yastıklar mı varAlmanya'nın teklifi herkesi şoke etti! Ukrayna çıldırdı: 'Şaka mı bu, sırada yastıklar mı var?'#ALMANYA
Dev bankadan Türkiye değerlendirmesi Kur korumalı TL vadeli mevduata övgüDev bankadan Türkiye değerlendirmesi! Kur korumalı TL vadeli mevduata övgü#Türkiye
Canlarını hiçe saydılar... Nefes kesen hayat kurtarma operasyonuCanlarını hiçe saydılar... Nefes kesen hayat kurtarma operasyonu#Ziyaettin Alınlı
Baba olmanın keyfini bile çıkaramadan ölen ünlü oyuncunun eşi: Bu kayıptan çıkardığım ders....Baba olmanın keyfini bile çıkaramadan ölen ünlü oyuncunun eşi: Bu kayıptan çıkardığım ders.... #Amanda Kloost
Korona korkusu bunu da yaptırdı... Dev gemilerden temassız teslimatKorona korkusu bunu da yaptırdı... Dev gemilerden 'temassız' teslimat! #Tonga
HABERLERDünya Haberleri

Japonya’da sis nedeniyle 12 araç birbirine girdi: 19 yaralı

#Japonya#Sis#KAZA
Japonya’da sis nedeniyle 12 araç birbirine girdi: 19 yaralı

Japonya’nın Chiba eyaletinde etkili olan yoğun sis nedeniyle şehirler arası bir otoyolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Toplam 12 aracın karıştığı kazada 19 kişinin yaralandığı açıklandı.

Haberin Devamı

Japonya'da başkent Tokyo yakınlarındaki Chiba eyaletinde etkili olan yoğun sis zincirleme trafik kazasına neden oldu. Görüş mesafesinin kısalması nedeniyle Kisarazu’daki şehirler arası bir otoyolda 12 araç birbirine girdi.

Yerel saatle 08.05'de meydana gelen zincirleme kazada 5'i hafif 19 kişinin yaralandığı açıklanırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bölgedeki trafik akışında kısa süreli aksama yaşandığı bildirilirken, kazada sis dışında bir unsurun etkili olup olmadığını belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Japonya#Sis#KAZA

BAKMADAN GEÇME!

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?

#Koronavirüs Aşısı
Bilim insanlarından ürkütücü keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor

Bilim insanlarından 'ürkütücü' keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor!

#Uzay
Almanyanın teklifi Ukraynayı çıldırttı Şaka mı bu

Almanya'nın teklifi Ukrayna'yı çıldırttı! Şaka mı bu?

#ALMANYA

BAKMADAN GEÇME!

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?

#Koronavirüs Aşısı
Bilim insanlarından ürkütücü keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor

Bilim insanlarından 'ürkütücü' keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor!

#Uzay
Almanyanın teklifi Ukraynayı çıldırttı Şaka mı bu

Almanya'nın teklifi Ukrayna'yı çıldırttı! Şaka mı bu?

#ALMANYA