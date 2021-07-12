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Dünya
AA
Haber Giriş: 12.07.2021 - 08:51 | Son Güncelleme:

Japonya'da şiddetli yağmur uyarıları sonrası yaklaşık 245 bin kişi tahliye edilecek

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Japonya'da şiddetli yağmur uyarıları sonrası yaklaşık 245 bin kişi tahliye edilecek

Japonya'da şiddetli yağmur uyarıları sonrası güney eyaletlerinde yaklaşık 245 bin kişiye tahliye emri verildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkenin güneyindeki kıyı eyaletler için şiddetli yağmur, taşkın ve toprak kayması uyarısında bulundu.

JMA, Kumamoto, Miyazaki, Kagoşima eyaletlerinde heyelan uyarıları yaptı. Uyarıda "Bölge sakinleri heyelan ve nehir taşkınlarına karşı oldukça ihtiyatlı olmalı" ifadeleri kullanıldı.

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Uyarı sonrası 3 eyalette toplamda 245 bin kişiye tahliye emri verildi.

Kyodo ajansının haberine göre Kagoşima'da şiddetli yağmurun neden olduğu heyelan sonrası yol çöktü.

Çökme sonrası 10 aile mahsur kaldı. Kagoşima'da 100 tahliye merkezi oluşturuldu.

Son dakika: Japonyada heyelan felaketi En az 2 kişi öldü, 20ye yakın kişiden haber alınamıyor
Son dakika: Japonya'da heyelan felaketi! En az 2 kişi öldü, 20'ye yakın kişiden haber alınamıyor

Şizuoka eyaletinde 3 Temmuz'da yağan şiddetli yağmur sonrası meydana gelen heyelanda 10 kişi hayatını kaybetti, 18 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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