Japonya’da şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
7.500 TL’lik kira 12 bin TL’ye çıkarılabilir mi7.500 TL’lik kira 12 bin TL’ye çıkarılabilir mi?#TÜFE
Ünlü iş insanı Ömer Pekin Barana vasiÜnlü iş insanı Ömer Pekin Baran'a vasi#Ömer Pekin Baran
Kiralık transfer denmişti ama belge ortaya çıktı Herkes Hatay galibiyetini konuşurken...Kiralık transfer denmişti ama belge ortaya çıktı! Herkes Hatay galibiyetini konuşurken...#Fenerbahçe
Sınırda sızma girişimi 2 okul bombalandıSınırda sızma girişimi! 2 okul bombalandı #Rusya
Et, yumurta ve tavuk gözleniyorEt, yumurta ve tavuk gözleniyor#Et
Kripto paralarda kritik hafta Gözler ABD’de olacak...Kripto paralarda kritik hafta! Gözler ABD’de olacak...#Kripto Para Piyasaları
54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'#Yunanistan
Kurtaran Ev’in melekleriKurtaran Ev’in melekleri#Kurtaran Ev Derneği
Bill Gatesten Omicron itirafıBill Gates'ten Omicron itirafı#Bill Gates
İstanbulda Brezilyalı turist ortalığı birbirine kattı Taksici ve esnafın zor gecesiİstanbul'da Brezilyalı turist ortalığı birbirine kattı! Taksici ve esnafın zor gecesi#İstanbul
Galatasaray kiralık göndermişti Sahada ölümden döndü...Galatasaray kiralık göndermişti! Sahada ölümden döndü...#Valentine Ozornwafor
Son şans sonu oldu'Son şans' sonu oldu#Kadın Cinayeti
‘The Dr. Oz’ olarak tanınsan da Mehmet Öz olduğunu unutmazlar‘The Dr. Oz’ olarak tanınsan da Mehmet Öz olduğunu unutmazlar#Mehmet Öz
Arda Turan aracını vermekle kalmamış... Milyonluk jestin detayları ortaya çıktıArda Turan aracını vermekle kalmamış... Milyonluk jestin detayları ortaya çıktı!#Hazal Filiz Küçükköse
Cumhurbaşkanı’nın gezisinde “keşke” dediğim konuCumhurbaşkanı’nın gezisinde “keşke” dediğim konu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
HABERLERDünya Haberleri

Japonya’da şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

#Japonya#Şiddetli Yağış#Kar Yağışı

Japonya’da etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle 134 uçuş ve 683 tren seferinin iptal edilirken, bazı şehirlerde de eğitime geçici olarak ara verildi.

Haberin Devamı

Japonya'nın Hokkaido ve Kuzeydoğu Thoku bölgelerinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Demiryolu işletmecisi JR, sınırlı ekspres trenler de dahil olmak üzere 683 seferin olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alındığını, havayolu şirketleri de Hokkaido’da 134 uçuşun iptal edildiğini açıkladı.

Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü Hokkaido'daki Abashiri, Monbetsu ve Kitami şehirleri ile Tokoro Kasabası'nda da tüm ilkokul ve ortaokullarda geçici olarak eğitime ara verildi.

YETKİLİLER UYARDI

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), şiddetli kar yağışı ve fırtınanın, Çarşamba sabahına kadar etkisini sürdürmesinin beklendiğini açıkladı.

Kar kalınlığının Niigata eyaletinde 80 cm, Hokkaido ve Nagano eyaletlerinde ise 50 cm'ye ulaşabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, riskli bölgelerde yaşayan sakinleri zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaya çağırdı.

Haberin Devamı

Yerel otoriteler ise ulaşım hatlarında yaşanabilecek aksamalara karşı güncel bilgileri takip etme uyarısında bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Japonya#Şiddetli Yağış#Kar Yağışı

BAKMADAN GEÇME!

Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği
54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı

BAKMADAN GEÇME!

Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği
54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı