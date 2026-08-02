Japonya'da sıcak alarmı: Çalışma saatleri kısaldı

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Japonya'da etkisini artıran aşırı sıcaklar, şirketleri çalışanların sağlığını korumaya yönelik yeni önlemler almaya yöneltti. Ülkedeki bazı büyük inşaat ve gayrimenkul şirketleri, sıcak hava dalgaları nedeniyle çalışma saatlerini kısaltmaya başladı.

ŞANTİYELERDE ÇALIŞMA SAATLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Kyodo News'in haberine göre, Japonya'nın önde gelen inşaat ve gayrimenkul şirketleri, aşırı sıcakların yol açtığı sağlık risklerini azaltmak için şantiyelerde yeni uygulamalar başlattı.

Bu kapsamda bir inşaat şirketi, temmuz ve ağustos aylarında çalışma saatlerini 08.00-17.00 arasından 07.00-13.00 arasına çekti.

Şirket yetkilileri, kararın sıcak çarpması riskini azaltmak amacıyla alındığını belirterek, proje takviminde gecikme yaşanması halinde daha serin saatlerde çalışma süresinin artırılacağını ifade etti.

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SOĞUTMALI TUVALETLER VE YENİ ÖNLEMLER

Japonya'daki bazı şantiyelerde ise çalışanların sıcak havadan daha az etkilenmesi için özel ekipmanlar kullanılmaya başlandı.

Bir başka şirket, havalandırma ve soğutma sistemleriyle donatılmış modüler tuvalet ünitelerini şantiyelere kurdu.

Aşırı sıcakların etkisini artırdığı Japonya'da birçok şirket, çalışanların güvenliğini sağlamak amacıyla benzer önlemleri uygulamaya geçiriyor.