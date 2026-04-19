×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Japonya’da sıcağın adı: Kokusho-bi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2026 07:00

Son 128 yılın en sıcak yaz ayını geçen yıl yaşayan Japonya’da “kavurucu sıcakları” tanımlamak için yeni bir terim benimsendi.

Haberin Devamı

Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından önceki gün yapılan açıklamada, 40 dereceyi aşan sıcaklıkların artık “kokusho-bi” olarak adlandırılacağı belirtildi. Ajans, söz konusu terim ile birlikte “aşırı yüksek sıcaklıklara karşı daha etkili bir şekilde teyakkuz çağrısında bulunulacağını” kaydetti.

Öte yandan “kokusho-bi” teriminin “vahşi sıcak” ya da “şiddetli sıcak gün” olarak çevrildiği ifade edildi. Japan Times gazetesinin haberine göre terim, “sert” ya da “acımasız” anlamına gelen “koku” kökünden türetildi. Japonya’da geçen yıl yaz aylarında sıcaktan etkilenen en az 80 bin kişi hastanelere kaldırılmıştı.

BAKMADAN GEÇME!