Japonya’da sıcağın adı: Kokusho-bi

Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından önceki gün yapılan açıklamada, 40 dereceyi aşan sıcaklıkların artık “kokusho-bi” olarak adlandırılacağı belirtildi. Ajans, söz konusu terim ile birlikte “aşırı yüksek sıcaklıklara karşı daha etkili bir şekilde teyakkuz çağrısında bulunulacağını” kaydetti.

Öte yandan “kokusho-bi” teriminin “vahşi sıcak” ya da “şiddetli sıcak gün” olarak çevrildiği ifade edildi. Japan Times gazetesinin haberine göre terim, “sert” ya da “acımasız” anlamına gelen “koku” kökünden türetildi. Japonya’da geçen yıl yaz aylarında sıcaktan etkilenen en az 80 bin kişi hastanelere kaldırılmıştı.