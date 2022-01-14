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Japonya’da salgında yeni dalga endişesi büyüyor

#Japonya#Koronavirüs#Vaka Sayısı
Japonya’da salgında yeni dalga endişesi büyüyor

Japonya’da son 24 saatte 22 bin 45 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, 14 gün olarak uygulanan karantina süresi 10 güne indirildi.

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Covid-19'un Omicron mutasyonunun etkisiyle vaka sayılarında son günlerde patlama yaşanan Japonya’da enfeksiyonlar son 3 günde yaklaşık 15 bin artış gösterdi.

Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre son 24 saatte ülke genelinde 22 bin 45 yeni vaka tespit edildi. Son gelişme toplam vaka sayısı 1 milyon 834 bin 352'ye taşırken, 11 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı da 18 bin 439'a ulaştı. 11 Ocak'ta 6 bin 239, 12 Ocak'ta 13 bin 224 ve dün 18 bin 859 vaka görülürken, vaka sayısındaki artış yeni dalga endişesini arttırdı.

KARANTİNA SÜRESİ 10 GÜNE DÜŞÜRÜLDÜ

Japonya hükümeti vaka sayılarında yaşanan önlenemez yükselişin, iş yaşamı ve kamusal hizmetler üzerinde olumsuz etkiye yol açmaması için enfekte kişilerle yakın temas halinde olan bireylere şart koşulan izolasyon süresini kısaltmaya karar verdi. Şimdiye kadar 14 gün olarak uygulanan karantina süresinin 10 güne indirildiği bildirildi.

YARI OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

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Japonya’da Covid-19 vaka sayılarında gözlenen artış üzerine Okinawa, Yamaguchi ve Hiroshima eyaletlerinde 11 Ocak itibariyle yarı OHAL uygulaması yürürlüğe konmuş, tedbirin 31 Ocak'a dek süreceği bildirilmişti. Japonya Başbakanı Fumio Kishida daha önce birçok kez yinelediği üzere gerekli görülmesi halinde ülke genelini kapsayan tedbirlere başvurulacağını ifade etmişti.

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#Japonya#Koronavirüs#Vaka Sayısı

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