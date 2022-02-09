Japonya’da polis çağrı hattını 440 kez arayan öğretmen tutuklandı

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Japonya'da polis çağrı hattı 110'u 440 kez arayan bir şahıs, kamu görevinin icrasını engellediği gerekçesiyle tutuklandı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre Miyagi eyaletinin Shibata kasabasındaki bir ortaokulda öğretmenlik yapan 51 yaşındaki Yoshinori Mito, geçtiğimiz en yılın Şubat ve Ekim ayları arasındaki farklı zamanlarda polis çağrı hattı 110'u 440 kez aradı.

Telefonu çaldırıp kapatan ya da cevap verildiğinde sessiz kalmayı tercih eden Mito, polisin başlattığı teknik takibin ardından yakayı ele verdi.

Polis çağrı hattının arama geçmişinden şüphelinin numarasına ulaşan emniyet güçleri, kimliğini tespit ettikleri Mito'nun tutuklandığını açıkladı.

Sendai polis merkezindeki ilk ifadesinde suçlamaları kısmen kabul eden şüphelinin, "O kadar çok aramadım" dediği öğrenildi. Şahsın eylemi ne amaçla gerçekleştirdiği henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.