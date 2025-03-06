Japonya'da otomotiv fabrikasında patlama: 1 ölü

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Japonya'da Aichi eyaletindeki otomotiv fabrikasında patlama meydana geldi.

Toyota Grubu bünyesinde faaliyet gösteren parça tedarikçisi Chuo Spring CO.'nun fabrikasındaki toz toplayıcıda, yerel saatle 08.00'de patlama meydana geldi. Patlama sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Sağlık görevlileri, çalışanın ani kalp durması (kardiyopulmoner arrest) nedeniyle olay yerinde hayatını kaybettiğini, 52 ve 44 yaşlarındaki yaralıların ise yaralarının hafif olduğunu bildirdi.

Bölgeye sevk edilen 19 itfaiye aracı, yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor.

FABRİKADA 2023 YILINDA BİR BAŞKA PATLAMA DAHA MEYDANA GELMİŞTİ

Toyota tarafından yapılan açıklamada, şirketin olayla ilgili ayrıntıları doğrulamaya çalıştığı aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, soruşturma raporuna göre tesiste 2023 yılında bir başka patlama daha meydana geldi, ancak Chuo Spring bugünkü patlamanın farklı bir binada meydana geldiğini açıkladı.