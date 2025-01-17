×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Japonya’da orman yangını

Güncelleme Tarihi:

#Japonya#Orman Yangını#Tahliye
Japonya’da orman yangını
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 11:15

Japonya’nın Hiroshima eyaletindeki Etajima şehrinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahalenin devam ettiği bildirildi.

Haberin Devamı

Dünya ABD’nin California eyaletinde devam eden orman yangınlarını konuşurken, bu kez Japonya'da yangın paniği yaşandı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Hiroshima eyaletindeki Etajima şehrinde ormanlık alanda yerel saat 09.40 sıralarında yangın çıktı. Arazinin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ne (SDF) ait bir atış sahasının sınırları içinde olduğu belirtilirken, yangın sırasında patlayıcı eğitimi yapıldığı açıklandı.

Yerleşim yerlerine yakın bir bölgede çıkan yangın endişeye neden oldu. Bölgeye yakın bir bakımevinde kalan 150 kişinin güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiği, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma bildirilmediği ifade edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin alevlere müdahaleyi sürdürdüğü aktarıldı.

Polis, yangının arazide yapılan askeri eğitimle ilgili olup olmadığı ve kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Japonya#Orman Yangını#Tahliye

BAKMADAN GEÇME!