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Dünya
AA
Haber Giriş: 07.07.2021 - 08:02 | Son Güncelleme:

Japonya'da ölümcül heyelanın 5'inci gününde kurtarma çalışmaları sürüyor

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Japonya'da ölümcül heyelanın 5'inci gününde kurtarma çalışmaları sürüyor

Japonya'da 7 kişinin ölümüne sebep olan sel ve heyelanın 5'inci gününde, arama kurtarma çalışmalarının devam ediyor.

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  • Son dakika: Japonyada ölümcül heyelanın 5inci gününde kurtarma çalışmaları sürüyor
  • Son dakika: Japonyada ölümcül heyelanın 5inci gününde kurtarma çalışmaları sürüyor
  • Son dakika: Japonyada ölümcül heyelanın 5inci gününde kurtarma çalışmaları sürüyor
  • Son dakika: Japonyada ölümcül heyelanın 5inci gününde kurtarma çalışmaları sürüyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Başkent Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletine bağlı Atami'de, 3 Temmuz'da yaşanan afet nedeniyle en az 130 ev yıkıldı.

Kent yetkilileri arama kurtarma çalışmalarında, 3 kişinin daha cesedine ulaşıldığını, ölü sayısının 7'ye çıktığını açıkladı.

Sel ve heyelan sonrası kentte kayıp 20'den fazla kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Japonyada ölümcül heyelanın 5inci gününde kurtarma çalışmaları sürüyor

Atami'de afetten etkilenen bölgelerde, itfaiye personeli, polis ve askeri birliklerden oluşan arama kurtarma ekipleri, toprak altında kalanları aramaya ve enkazları kaldırmaya devam etti.

Japonya yılın bu zamanlarında şiddetli yağışların etkisine girerken yaşanan seller nedeniyle yerel yönetimler sıkça vatandaşlara evlerini tahliye etmeleri yönünde uyarılarda bulunuyor.

Shizuoka eyaletindeki kırsal bir bölge olan Atami şehri başkent Tokyo'ya 90 kilometre uzaklıkta ve kaplıcalarıyla ünlü bir yer.

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