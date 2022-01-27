Japonya’da nükleer faciadan sonra kansere yakalan 6 gençten 5.4 milyon dolarlık dava

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ece Erkenden yürek yakan sözler: Nasıl dayanacağımEce Erken'den yürek yakan sözler: Nasıl dayanacağım!#Ece Erken
Katliam haberine uyandılar... Nefes kesen operasyondan ilk görüntüler geldiKatliam haberine uyandılar... Nefes kesen operasyondan ilk görüntüler geldi#Ukrayna
En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınızEn güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?#Koronavirüs Aşısı
Şafak Mahmutyazıcıoğlunun hayatını kaybettiği saldıraya ilişkin 2 zanlı yakalandı 3 firari aranıyor...Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği saldıraya ilişkin 2 zanlı yakalandı! 3 firari aranıyor...#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Motosiklet ve kurye yasağı kalkıyorİstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Motosiklet ve kurye yasağı kalkıyor#Istanbul
Türkan Şoray ayakta durmakta zorluk çekti... Ağlatan vedaTürkan Şoray ayakta durmakta zorluk çekti... Ağlatan veda!#Fatma Girik
23 yıllık bekleyiş Polisin yapamadığını biz yapacağız23 yıllık bekleyiş! 'Polisin yapamadığını biz yapacağız'#HAMBURG
Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi Marmaraya yeniden kar geliyorProf. Dr. Orhan Şen tarih verdi! Marmara'ya yeniden kar geliyor#Meteoroloji
İstanbulda karda mahsur kalan İsrailli hahamı jandarma kurtardı... Haham geceyi camide geçirdiİstanbul'da karda mahsur kalan İsrailli hahamı jandarma kurtardı... Haham geceyi camide geçirdi#İstanbul
Ali Koçun yaptıkları çok ağrıma gitti'Ali Koç'un yaptıkları çok ağrıma gitti'#Aykut Kocaman
Tüm dünya geri sayıma geçmişti... Tam bitti derken kötü haber geldiTüm dünya geri sayıma geçmişti... Tam bitti derken kötü haber geldi#Kovid Aşısı
Okan Kocuk için flaş takas formülü 3 isim birden...Okan Kocuk için flaş takas formülü! 3 isim birden...#Transfer
Fazla para gitmesin diye Kraliçenin saçları yokFazla para gitmesin diye! Kraliçe'nin saçları yok!#Kraliçe Elizabeth
Dev bankadan Türkiye değerlendirmesi Kur korumalı TL vadeli mevduata övgüDev bankadan Türkiye değerlendirmesi! Kur korumalı TL vadeli mevduata övgü#Türkiye
Ünlü oyuncu o fotoğrafta oğlundan daha genç görünmesinin sırrını anlattıÜnlü oyuncu o fotoğrafta oğlundan daha genç görünmesinin sırrını anlattı#Jaclyn Smith
HABERLERDünya Haberleri

Japonya’da nükleer faciadan sonra kansere yakalan 6 gençten 5.4 milyon dolarlık dava

#Japonya#Fukushima Nükleer Kazası#Tazminat
Japonya’da nükleer faciadan sonra kansere yakalan 6 gençten 5.4 milyon dolarlık dava

Japonya'da 2011 yılında 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunaminin ardından Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nde yaşanan facia yargıya taşındı. Felaket sonrası kansere yakalanan 6 kişi, işletmeci şirket TEPCO'ya 5.4 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Haberin Devamı

Japonya'da 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunaminin ardından nükleer faciaya sahne olan Fukushima Daiichi Nükleer Santrali, yargıya taşındı. Felaketin yaşandığı esnada Fukuşima'da yaşayan ve yaşları o dönem 6 ila 16 arasında olan 6 kişi, kazanın ardından tiroid kanserine yakaladıkları gerekçesiyle işletmeci şirket Tokyo Electric Power Company (TEPCO) aleyhine 5.4 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

TEPCO davadan haberdar olunduğunu ve şikayetin detaylı şekilde incelenmesinin ardından konunun ele alınacağını açıkladı.

Davanın Fukuşima sakinleri tarafından nükleer felaketle bağlantılı sağlık sorunları nedeniyle Japonya'da açılan ilk toplu dava olduğu öğrenildi.

ÇERNOBİL'DEN SONRAKİ EN BÜYÜK NÜKLEER FELAKET

Japonya, 2011 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunaminin ardından Çernobil faciasından sonraki en büyük nükleer felaket olarak gösterilen Fukuşima Nükleer Santrali kazasına sahne olmuştu.

Haberin Devamı

Japonya’da nükleer faciadan sonra kansere yakalan 6 gençten 5.4 milyon dolarlık dava

Santraldeki 3 nükleer çekirdeğin erimesi sonucu radyasyon sızıntısı meydana gelmişti. Bölgedeki binlerce kişinin tahliyesi ile sonuçlanan olayın ardından yerel halk arasındaki kanser vakalarında artış yaşandığı kamuoyuna yansımıştı.

Buna rağmen Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) felaketin bölge nüfusu için doğrudan herhangi bir sağlık sorununa yol açmadığı sonucuna varmıştı.


 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Japonya#Fukushima Nükleer Kazası#Tazminat

BAKMADAN GEÇME!

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?

#Koronavirüs Aşısı
Bilim insanlarından ürkütücü keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor

Bilim insanlarından 'ürkütücü' keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor!

#Uzay
Almanyanın teklifi Ukraynayı çıldırttı Şaka mı bu

Almanya'nın teklifi Ukrayna'yı çıldırttı! Şaka mı bu?

#ALMANYA

BAKMADAN GEÇME!

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?

#Koronavirüs Aşısı
Bilim insanlarından ürkütücü keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor

Bilim insanlarından 'ürkütücü' keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor!

#Uzay
Almanyanın teklifi Ukraynayı çıldırttı Şaka mı bu

Almanya'nın teklifi Ukrayna'yı çıldırttı! Şaka mı bu?

#ALMANYA