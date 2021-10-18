Japonya'da nüfusun yüzde 66'dan fazlası Kovid-19'a karşı çift doz aşılandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Peri tuzağı Çıplak videolu şantajla defalarca para kopardı'Peri' tuzağı! Çıplak videolu şantajla defalarca para kopardı#Veteriner
Trabzon dönüşü havalimanında sıcak saatler Megafonu eline aldı ve...Trabzon dönüşü havalimanında sıcak saatler! Megafonu eline aldı ve...#Fenerbahçe
Rusya, İngiltere ve Türkiye... Kayıplar neden farklı İşte yanıtı...Rusya, İngiltere ve Türkiye... Kayıplar neden farklı? İşte yanıtı...#Koronavirüs
Müjdeli haber Antalya krizden aşıyla çıktı, rakiplerine fark attıMüjdeli haber! Antalya krizden aşıyla çıktı, rakiplerine fark attı#Antalya
E bu da milat Bir tek bende mi yaman çelişki duygusu uyandırdıE bu da milat! Bir tek bende mi 'yaman çelişki' duygusu uyandırdı?#Kemal Kılıçdaroğlu
Çin ABDyi şoke etti... Korkunç silah test edildiÇin ABD'yi şoke etti... Korkunç silah test edildi!#Çin
Altın fiyatlarında son durum Analistlerden önemli uyarıAltın fiyatlarında son durum! Analistlerden önemli uyarı#Altın
Facebookdan Metaverse hamlesi... 10 bin kişiyi işe alacaklarFacebook'dan 'Metaverse' hamlesi... 10 bin kişiyi işe alacaklar!#Facebook
Her 7 kişiden 1i şikayetçi İşte en yaygın belirtileriHer 7 kişiden 1'i şikayetçi! İşte en yaygın belirtileri#Koronavirüs
Bankalardan kredi kullananlar dikkat Arka arkaya davalar açıldı...Bankalardan kredi kullananlar dikkat! Arka arkaya davalar açıldı...#Hayat Sigortası
İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmiyorİmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmiyor#Ekrem İmamoğlu
Kimin atılmasında çarpıcı Pereira iddiası Beni şaşırttı, anlam veremedim...Kim'in atılmasında çarpıcı Pereira iddiası! "Beni şaşırttı, anlam veremedim..."#Fenerbahçe
Tarih tekerrür ediyor Denizlerde Misakı Milli ilan etme zamanıTarih tekerrür ediyor! Denizlerde Misak'ı Milli ilan etme zamanı#Mavi Vatan
Bill Gates ve Melinda Gatesin kızı Jennifera düğünden önce imam nikahı kıyıldıBill Gates ve Melinda Gates'in kızı Jennifer'a düğünden önce imam nikahı kıyıldı#Bill Gates
Celal Can Algülden sevgilisi Derya Şensoya sürpriz partiCelal Can Algül'den sevgilisi Derya Şensoy'a sürpriz parti#Derya Şensoy
HABERLERDünya Haberleri

Japonya'da nüfusun yüzde 66'dan fazlası Kovid-19'a karşı çift doz aşılandı

#Kovid Aşısı#Japonya#Koronavirüs
Japonyada nüfusun yüzde 66dan fazlası Kovid-19a karşı çift doz aşılandı

Japonya'da nüfusun yüzde 66,1'inin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı çift doz aşılandığı bildirildi.

Haberin Devamı

Japonya hükümeti, Kovid-19'la mücadele kapsamında aşılama faaliyetlerine yönelik verileri güncelledi.

Buna göre ülke genelinde oturumu bulunan nüfusun yüzde 74,7'sine denk gelen yaklaşık 94,5 milyon vatandaş virüse karşı bir doz aşılandı.

Nüfusun yüzde 66,1'ine tekabül eden yaklaşık 83,6 milyon kişinin ise çift doz aşılaması tamamlandı.

65 yaş ve üstü vatandaşların yüzde 91,1'i bir doz, yüzde 90'ı çift doz aşılandı.

Japonya hükümeti, istekli vatandaşların aşılanmasını kasım başına dek tamamlamayı hedefliyor.

126 milyon nüfuslu Japonya'da, Kovid-19'a karşı aşı kampanyası Şubat 2021'de başlamıştı.

İlgili Haberler:

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu17 yaşında ailesinin mutfağında başladı! 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner olduWanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kovid Aşısı#Japonya#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı! 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor Olay paylaşım...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Korona sonrası şimdi de süper grip Hızla yayılıyor...

Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!