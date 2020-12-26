MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriJaponya'da mutasyon yasağı! Giriş yasaklandı
GeriDünya Japonya'da mutasyon yasağı! Giriş yasaklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 26.12.2020 - 22:46 | Son Güncelleme:

Japonya'da mutasyon yasağı! Giriş yasaklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Japonya'da mutasyon yasağı! Giriş yasaklandı
Abone Olgoogle-news

İngiltere'de Covid-19'un yeni bir varyantının tespit edilmesi sonucu Japonya, 28 Aralık'tan itibaren yabancı uyruklu kişilerin ülkeye girişini Ocak ayı sonuna kadar yasakladı.

İngiltere'de tespit edilen ve daha bulaşıcı olduğu belirtilen koronavirüsün yeni varyantı, dünyada endişenin artmasına neden oldu. Japonya hükümetinin aldığı karara göre, 28 Aralık'tan Ocak sonuna kadar yabancı uyruklu kişilerin ülkeye girişi yasaklandı. Japonya vatandaşlarının ülkeye giriş yapabileceği, ancak 14 gün karantinada kalmaları gerektiği belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle