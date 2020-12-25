Japonya’da Kovid-19'un 'daha hızlı yayılabilen' türünün ilk vakaları tespit edildi
Japonya’da yeni tip koronavirüsün "daha hızlı yayılabilen" mutasyonunun ilk vakalarının tespit edildiği bildirildi.
Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülkedeki havalimanlarında karantinada tutulan ve İngiltere’ye seyahat öyküsü bulunan 5 kişide Kovid-19’un daha hızlı yayılan türünün tespit edildiğini açıkladı.
Daha önce Kovid-19 tespit edilen yolcuların numunelerinin analiz edilmesi sonucu, taşıdıkları virüsün İngiltere’de tespit edilen Kovid-19 varyantı olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.
Kovid-19’un daha bulaşıcı olduğu iddia edilen türünün tespit edildiği 5 kişiden 4'ünün "asemptomatik" ve yaşlarının 70'in altında olduğu kaydedildi.
Japonya, oturumu bulunan yabancılar ile vatandaşları haricinde İngiltere'den iş, eğitim ve turizm gibi seyahatleri askıya almıştı.
İngiltere Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün tespit edildiğini duyurmuş, ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, bu ülkeyle olan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.
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