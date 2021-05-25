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HaberlerDünya HaberleriJaponya'da Kovid-19'u "önemsiz" gören başbakan danışmanı istifa etti
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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.05.2021 - 07:06 | Son Güncelleme:

Japonya'da Kovid-19'u "önemsiz" gören başbakan danışmanı istifa etti

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Japonya'da Kovid-19'u "önemsiz" gören başbakan danışmanı istifa etti

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını "önemsiz" gören ve Tokyo Olimpiyatlarının iptaline yönelik çağrıları "gülünç" bulan paylaşımlar yapan başbakan danışmanı istifa etti.

Olimpiyatlara ev sahipliği yapmaya hazırlanan Japonya'da Kovid-19'u "önemsiz" gören başbakan danışmanı istifa etti

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Başbakan Suga, göreve geldiği Eylül 2020 sonrasında ekonomik danışmanlık kadrosunda görevlendirilen Prof. Takahaşi Yoiçi'nin özür dileyerek istifasını verdiğini açıkladı.

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Takahaşi 9 Mayıs'ta Twitter paylaşımında, diğer ülkelerdeki Kovid-19 vaka oranlarına kıyasla "Japonya'nın okyanusta hafif bir dalga olduğunu" savunarak, "Olimpiyatlar bu sebeple mi iptal edilmeliymiş?" ifadesini kullanmıştı.

Başbakan Suga ise bu paylaşımın "oldukça pişmanlık verici" olduğunu belirtmişti.

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Eski Maliye Bakanlığı bürokratlarından Prof. Takahaşi Yoiçi, Kaetsu Üniversitesinde görev yapıyor.

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