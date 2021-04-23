Japonya'da Kovid-19'a karşı yeniden OHAL ilan edildi

Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, geçtiğimiz saatlerde düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs ve varyantlarının ülke genelinde yeniden artış trendine girdiğini söylemiş, salgınla mücadelede OHAL'in önemine değinen Nişimura, "Yüksek seviyede bulaşıcı varyantları kontrol altına alabilmek için daha kuvvetli önlemler almamız gerekiyor." demişti.

AFP'nin geçtiği son dakika gelişmesine göre, Olimpiyatlara ev sahipliği yapmaya hazırlanan Japonya'da OHAL ilan edildi. OHAL kararının başkent Tokyo'yu da kapsadığı açıklandı.

OHAL uygulaması Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo'da 25 Nisan'da başlayacak ve 11 Mayıs'a kadar sürecek.

OHAL kapsamında spor, kültür gibi kalabalık etkinlikler yasaklanacak. Toplu ulaşım hizmetleri erken sonlandırılacak.

Alışveriş merkezlerinden, günlük ihtiyaçların satışa çıkarıldığı zemin katları haricinde, işletmelerini durdurmaları talep edilecek.

DAHA ÖNCE 2 DEFA OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Nisan 2020 ile Ocak 2021'de olmak üzere Japonya'nın farklı bölgelerinde daha önce iki kez OHAL uygulanmıştı.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 553 bin 749’a, ölü sayısı 9 bin 829’a yükseldi. Ülke genelinde 805 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Vaka sayıları Tokyo’da 132 bin 903’e, Osaka’da 72 bin 250’ye, Kanagawa’da 51 bin 747’ye, Saitama’da 36 bin 234’e, Çiba’da 32 bin 57’ye yükseldi.

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