Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL sona erdi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğan tepki göstermişti... Irakı böldü, YPG için DEAŞı yarattı... Kim bu McGurkErdoğan tepki göstermişti... Irak'ı böldü, YPG için DEAŞ'ı yarattı... Kim bu McGurk?#Brett Mcgurk
Erdoğan imzaladı Yıl sonuna kadar uzatıldıErdoğan imzaladı! Yıl sonuna kadar uzatıldı#Türk Lirası
Olympiakos sonrası olay sözler İlkel, en kötü maçı, varlığı hissedilmedi...Olympiakos sonrası olay sözler! "İlkel, en kötü maçı, varlığı hissedilmedi..."#Fenerbahçe
Dışişlerinden Yunanistana sert tepki Boş bir hayaldirDışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki 'Boş bir hayaldir' #Dışişleri
Dikkat Çok sayıda kente kritik uyarı... Kuvvetli geliyorDikkat! Çok sayıda kente kritik uyarı... Kuvvetli geliyor#Meteoroloji
Dünya gündemine oturdu Kendini arayan adamdan ilk açıklamaDünya gündemine oturdu! Kendini arayan adamdan ilk açıklama#Beyhan Mutlu
Korona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşifKorona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşif!#Koronavirüs
Tapuda rüşvet operasyonu: 87 gözaltı kararıTapuda 'rüşvet' operasyonu: 87 gözaltı kararı#Şile
Parlamenter sistem hayaline erişmek için şu 7 adım şartParlamenter sistem hayaline erişmek için şu 7 adım şart#Parlamenter Sistem
Mahkemeden emsal karar İpotekli tapuda zafer vatandaşınMahkemeden emsal karar! İpotekli tapuda zafer vatandaşın#İpotek
21 kişilik orkestrası Kıbrısta tutuklandı: Ekibim için servetimi ortaya dökeceğim21 kişilik orkestrası Kıbrıs'ta tutuklandı: Ekibim için servetimi ortaya dökeceğim#Bülent Ersoy
Olaylı boşanma Oğul Aktunadan zehir zemberek dilekçeOlaylı boşanma! Oğul Aktuna'dan zehir zemberek dilekçe#Yıldırım Aktuna
Mustafa Şentop Hürriyete konuştu: Erken seçim tartışması eski alışkanlıkMustafa Şentop Hürriyet'e konuştu: Erken seçim tartışması eski alışkanlık#Mustafa Şentop
Marsilya maçında çıldırtan pozisyon Hakem golü engelledi Stoper gibi baraj yaptı...Marsilya maçında çıldırtan pozisyon! Hakem golü engelledi! "Stoper gibi baraj yaptı..."#Galatasaray
Özge Gürel, Serkan Çayoğlunun evlenme teklifine evet dediÖzge Gürel, Serkan Çayoğlu'nun evlenme teklifine 'evet' dedi#Özge Gürel
HABERLERDünya Haberleri

Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL sona erdi

#Japonya#Koronavirüs#Kovid-19
Japonyada Kovid-19a karşı uygulanan OHAL sona erdi

Japonya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 19 eyalette uygulanan olağanüstü hal (OHAL) 1 Ekim itibarıyla yürürlükten kalktı.

Haberin Devamı

Kovid-19 vaka sayılarının düşmesi sonrası, başkent Tokyo ile Osaka kentleri dahil ülke geneli 19 eyaletteki OHAL ile 8 eyaletteki yarı-OHAL önlemleri sona erdi.

Böylelikle ülkede nisan ayından bu yana kapsamı, kademeli genişletilen ve aralıklarla daraltılan OHAL'in uygulandığı hiçbir bölge kalmadı.

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, yeni uygulamayla hükümetin, aşılananlar dahil halktan, temel Kovid-19 önlemlerini korunmasını istediğini söyledi.

Vaka trendinin yeniden yükselişe geçmesi olasılığına karşı Kato, kalabalık noktalardan uzak durulması ve maske, el yıkama tedbirlerinin önemini anımsattı.

Hafta içinde Başbakan Suga Yoşihide, Kovid-19 Danışman Heyetinin tavsiyesi üzerine OHAL'in planlandığı doğrultuda ekim ayı başında kaldırılacağını açıklamıştı.

Suga, ekonominin canlandırılması, sağlık altyapısının iyileştirilmesi ve aşılama kampanyasının yaygınlaştırılması dahil salgınla birçok alanda mücadelenin süreceğini kaydetmişti.

Haberin Devamı

Başkent bölgesinde en son OHAL ilanı, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın başlamasından önce 12 Temmuz'da yürürlüğe girmişti.

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 701 bin 897’ye, virüse bağlı can kaybı 17 bin 666’ya yükseldi.

Ülke genelinde 932 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

İlgili Haberler:

Erdoğan tepki göstermişti... Irak'ı böldü, YPG için DEAŞ'ı yarattı... Kim bu McGurk?Erdoğan imzaladı! Yıl sonuna kadar uzatıldıDışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki 'Boş bir hayaldir'
Haberle ilgili daha fazlası:
#Japonya#Koronavirüs#Kovid-19