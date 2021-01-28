Japonya’da Kovid-19’a bağlı günlük ölüm sayısı rekor kırdı

Kovid-19 salgını nedeniyle hükümetin 11 eyalette olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiği Japonya'da, koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı yeni bir rekor kırdı. Bir gün içinde yaşamını yitiren hasta sayısı, salgının başlangıcından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşarak 112 oldu.

Son verilerle birlikte ülke genelindeki bilanço ise 5 bin 513'e ulaştı.



İSTENEN DÜŞÜŞ SAĞLANAMADI

Ülke genelindeki günlük vaka sayılarında, 11 eyalette uygulanan OHAL kararına rağmen düşüş eğilimi gözlenmedi. Son 24 saatte 4 bin 128 yeni vaka tespit edilen ülkede toplam vaka sayısı da 381 bin 137 oldu.



OHAL UZAYABİLİR

Öte yandan, OHAL'in sona ereceği gün olan 7 Şubat yaklaşırken, kararın süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu. Japon basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Tokyo başta olmak üzere günlük vaka sayılarında kayda değer düşüş yaşanmaması halinde OHAL uzatma seçeneğinin gündeme gelebileceği belirtildi.

7 Ocak'ta kamuoyuna duyurulan kararın ardından salgında kademeli olarak gerileme gözlense de vaka sayılarındaki düşüşün yeterli olmadığını belirten uzmanlar, genel hasta sayısı içinde yaşlıların oranının artmasından endişe duyduklarını ifade etti.

Vaka sayıları ve hastane doluluk oranları gibi faktörlerin de OHAL'in sona erip ermemesinde belirleyici rol oynaması bekleniyor.

JAPONYA BAŞBAKANI SUGA, ABD BAŞKANI BİDEN İLE GÖRÜŞTÜ

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve ABD Başkanı Joe Biden, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ülkelerinin ittifakını daha da güçlendirmek ve özgür, açık bir Hint-Pasifik hedefi için iş birliği içinde çalışma konusunda mutabık kaldı.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve ABD Başkanı Joe Biden'in yaklaşık 30 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. ABD'deki yönetim değişikliğinin ardından ikili arasında gerçekleşen ilk telefon görüşmesinde Suga'nın Biden'ı başkanlık görevini devralması dolayısıyla tebrik ettiği belirtildi.

Koronavirüsle mücadele ve iklim değişikliği gibi küresel meselelerin yanı sıra Kuzey Kore ve Çin eksenli sorunlar ile Avustralya ve Hindistan ile iş birliği gibi bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunan ikilinin, Japonya'yı ABD'nin savunma şemsiyesi altına alan Karşılıklı İşbirliği ve Güvenlik Antlaşması'nın 5. maddesinin Çin'in üzerinde hak iddia ettiği Senkaku Adaları'nı kapsadığı konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

Suga ve Biden, Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşları sorununun çözümüne dair çabaları sürdüreceklerini yineledi. İkili, Pyongyang'ın nükleer silahlardan arındırılması için birlikte çalışma konusunda da anlaşırken, ilerleyen dönemde Suga'nın ABD'yi ziyaret etmesi konusunda da görüş birliğine vardığı öğrenildi.



OLİMPİYATLAR GÜNDEME GELMEDİ

Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Suga, Biden'ın başkanlık koltuğunu resmi olarak devralmasından önce yaptıkları ilk görüşmeye göre daha verimli tartışmalar yapabildiklerini söyledi.

Biden ile kişisel ilişkilerini derinleştirmek istediğini kaydeden Suga, Japonya-ABD ittifakını güçlendirmek için çalışacağını ifade etti.

Suga, görüşmede Kovid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın ele alınmadığını ifade etti.