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Dünya
AA
Haber Giriş: 04.04.2020 - 18:31,Son Güncelleme:/

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 4 bini geçti

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Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 4 bini geçti
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Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 209'a çıktı.

Japonya Sağlık Bakanlığından Kovid-19 salgınında meydana gelen vaka ve ölü sayılarının son durumuna ilişkin veriler paylaşıldı.

Ülke genelinde son 24 saate 367 vaka tespit edildi. Böylece ülkede toplam vaka sayısı 4 bin 209'a ulaştı. Son 24 saatte 7 kişinin koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 95'e yükseldi.

Başkent Tokyo'da ise 5 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 118'e ulaştı.

Yetkililer, ülke genelinde acil ihtiyaç dışında evden çıkılmaması çağrısı yapıyor.

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