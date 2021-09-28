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Japonya'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL, 1 Ekim'de kaldırılacak

#Japonya#Koronavirüs#Kovid-19
Japonyada Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL, 1 Ekimde kaldırılacak

Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 19 eyalette uygulanan olağanüstü halin (OHAL) kaldırılması kararı verildi.

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AA- Başbakan Suga Yoşihide, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde Kovid-19 vakalarının düştüğünü ve Kovid-19 önlemleri kapsamında 19 eyalette uygulanan OHAL'in, 1 Ekim itibarıyla resmen kaldırılacağını açıkladı.

Söz konusu kararı Kovid-19 Danışman Heyetinin tavsiyesi üzerine aldıklarını belirten Suga, "Vaka sayıları ile ağır hasta sayıları büyük ölçüde düşüş gösterdi." dedi.

Suga, ekonominin canlandırılması, sağlık altyapısının iyileştirilmesi ve aşılama kampanyasının yaygınlaştırılması dahil salgınla birçok alanda mücadelenin süreceğini kaydetti.

Halihazırdaki OHAL yasaklarına değinen Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, alkol satışının yeniden başlayacağını aktardı.

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İşletmelerin çalışma saatleri sınırlamalarının "kademeli olarak" kaldırılacağını belirten Nişimura, sınırlamalara uyanlara ekonomik yardımın süreceğini dile getirdi.

Nişimura, kültür, spor ve sanat faaliyetlerindeki maksimum seyirci kısıtlamalarının da hafifletileceğini ifade etti.

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Başkent bölgesinde en son OHAL ilanı, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın başlamasından önce 12 Temmuz'da yürürlüğe girmişti.

OHAL'in Tokyo dahil 19 eyalette kaldırılmasının akabinde, Nisan 2021 sonrasında ülke genelinde, ilk kez OHAL'siz döneme girilecek.

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#Japonya#Koronavirüs#Kovid-19