MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriJaponya'da koronavirüs nedeniyle uygulanan OHAL bazı eyaletlerde kaldırılıyor
GeriDünya Japonya'da koronavirüs nedeniyle uygulanan OHAL bazı eyaletlerde kaldırılıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA - Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 26.02.2021 - 05:11 | Son Güncelleme:

Japonya'da koronavirüs nedeniyle uygulanan OHAL bazı eyaletlerde kaldırılıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Japonya'da koronavirüs nedeniyle uygulanan OHAL bazı eyaletlerde kaldırılıyor
Abone Olgoogle-news

Japonya’da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başkent Tokyo dahil 10 eyalette uygulanan olağanüstü hal (OHAL), 5 eyalette sonlandırılacak.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kovid-19 vaka sayılarında düşüş olan Aiçi, Gifu, Osaka, Kyoto ve Hyogo eyaletlerinde OHAL uygulaması kaldırılacak.

Başkent Tokyo ile çevresindeki Kanagawa, Saitama ve Çiba eyaletlerinde OHAL planlandığı üzere 7 Mart’a kadar sürecek.

Kararı Başbakan Suga Yoşihide, hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyetinin tavsiyesi sonrası, kamuoyuna duyuracak.

OHAL, 7 Ocak’ta önce Tokyo ve çevre eyaletlerde, sonraki hafta da ülke genelinde 11 eyalette ilan edilmiş ve 7 Şubat’a kadar uygulanması planlanmıştı. Uygulama ay başında Tokyo ile çevresindeki Kanagawa, Saitama, Çiba ve ülkenin farklı bölgelerindeki Aiçi, Gifu, Osaka, Kyoto, Hyogo, Fukuoka dahil 10 eyalette 7 Mart’a kadar sürecek şekilde uzatılmıştı.

Kovid-19 vaka sayısının 430 bin 165’e, ölü sayısının 7 bin 759’a yükseldiği Japonya'da 472 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi