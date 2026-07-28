Japonya'da korkutan deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ve Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Japonya'nın Kyuşu Adası açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Japon Hükümeti, depremin ardından Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Miyazaki ve Oita eyaletleri için acil durum uyarısı yayımladı.

Japon kamu yayıncısı NHK, depremin ardından kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldığını duyurdu. Tsunami uyarısında bulunan yetkililer, insanların okyanustan ve kıyıdan uzak durmaları çağrısında bulundu.

10 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntı sonrası ölü ya da yaralı bildirilmedi.

Sarsıntının etkili olduğu alan, harita üzerinde gösterildi

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Depremin Kumamoto'nun Yatsuşiro, Uto, Maşiki bölgelerinde de şiddetli hissedildiği belirtildi.

JMA'ya göre deprem, ülkenin kendi sarsıntı ölçeği Shindo'nun en yüksek seviyesi olan 7 şiddettinde meydana geldi.

Yapımına 1467 yılında başlanan tarihi Kumamoto Kalesi'nin surlarının yıkıldığı öne sürüldü.

A few minutes ago: The stone walls of Kumamoto Castle collapsed following a magnitude 7.1 earthquake (地震 ) that struck 4 km southeast of Uki, Kumamoto Prefecture, Japan. pic.twitter.com/PwXwldRmIr — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 28, 2026

Sosyal medyaya yansıyan görüntüde, 2016 yılında meydana gelen Kumamoto depremlerinde ciddi hasar görmesinin restore edilen kalenin taş duvarları çöktü.